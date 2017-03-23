Брифинг Луценко о ходе расследования убийства Вороненкова

"Сейчас следователь допрашивает жену потерпевшего, после пресс-конференции господина Пономарева (допросят —ред.), и уже принято решение об охране Ильи Пономарева и Марии Максаковой силами спецподразделения СБУ", — сказал Луценко на брифинге.

Ранее начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что экс-депутат Госдумы РФ Вороненков убит в результате стрельбы в центре Киева.

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Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева может быть заказным. Киллер задержан. Он ранен.

Позже президент Петр Порошенко заявил, что к убийству Вороненкова причастны спецслужбы России, которую он был вынужден покинуть из-за политических мотивов.

А генеральный прокурор Юрий Луценко назвал это убийство "привычной для Кремля казнью свидетеля".