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    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Вороненков - полиция

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    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (3)

    (обновлено: )221793
    Убитым под гостиницей "Премьер-палас" в Киеве мужчиной оказался бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
    Денис Вороненков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков убит в результате стрельбы в центре Киева, подтвердил начальник главного управления Нацполиции Украины в городе Андрей Крищенко.

    Ранее сообщалось, что в центре Киева на пересечении ул. Пушкинской и бульвара Шевченко возле гостиницы "Премьер Палас" застрелили двух человек.

    "Да, я могу это подтвердить", — сказал Крищенко отвечая на вопрос, правда ли, что в результате стрельбы в Киеве погиб Вороненков.

    facebook.com/servetnyk.volodymyr
    В центре Киева застрелили двух человек

    Убийство Вороненкова в центре Киева может быть заказным, заявил Крищенко.

    "Естественно, заказное (убийство — Ред.). Это первая версия, которая сейчас рассматривается, учитывая личность потерпевшего, его деятельность", — сказал Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

    facebook.com/servetnyk.volodymyr
    В центре Киева застрелили двух человек

    По данным СМИ, в минувшем году экс-депутат ГД Денис Вороненков вместе с женой, также экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой переехал в Украину и получил гражданство. Пресса писала, что Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.

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