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    СМИ узнали имя убийцы Вороненкова

    Тема:

    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (64)

    (обновлено: )43310
    Как сообщил журналист Анатолий Шарий, убийцей бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова является якобы Павел Паршов, уроженец Украины.
    Киллер Вороненкова
    facebook.com/alisa.berezutska

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Убийцей бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова оказался 28-летний Павел Паршов. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил журналист Анатолий Шарий на своей странице в Facebook.

    Ранее член коллегии МВД Украины Антон Геращенко заявил, что киллер, расстрелявший бывшего российского парламентария, служил в Нацгвардии Украины.

    Предполагаемый киллер, убивший Дениса Вороненкова

    Шарий также указывает точную дату рождения Паршова — 28 июля 1988 года.

    Денис Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием.

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