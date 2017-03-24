СМИ узнали имя убийцы Вороненкова

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Убийцей бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова оказался 28-летний Павел Паршов. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил журналист Анатолий Шарий на своей странице в Facebook.

Ранее член коллегии МВД Украины Антон Геращенко заявил, что киллер, расстрелявший бывшего российского парламентария, служил в Нацгвардии Украины.

Предполагаемый киллер, убивший Дениса Вороненкова

Шарий также указывает точную дату рождения Паршова — 28 июля 1988 года.

Денис Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием.