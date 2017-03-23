Охранник Вороненкова прооперирован, его состояние тяжелое - СМИ

Евгений Котенко

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Охранник убитого в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова прооперирован, его состояние тяжелое, но контролируемое, сообщила Телевизионная служба новостей телеканала "1+1" со ссылкой на данные врачей.

Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Возбуждено дело по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко ранее заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием.

"Около четырех часов длилась операция охранника Вороненкова… Мужчина потерял много крови. Врачи во время операции достали пулю, пока он находится в реанимации, состояние тяжелое, но контролируемое", — говорится в сообщении на сайте ТСН.

Начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева может быть заказным.

Позже президент Петр Порошенко заявил, что к убийству Вороненкова причастны спецслужбы России, которую он был вынужден покинуть из-за политических мотивов.

А генеральный прокурор Юрий Луценко назвал это убийство "привычной для Кремля казнью свидетеля".