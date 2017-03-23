Убийца Вороненкова имел при себе удостоверение Нацгвардии - СМИ

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова имел при себе удостоверение Нацгвардии Украины, сообщило в четверг издание "Страна" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Экс-депутат Госдумы был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что предполагаемый убийца Вороненкова имел при себе несколько удостоверений, следствие проверяет их идентичность.

"Киллер, который убил… в Киеве беглого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, имел при себе документы, выданные частью №3057 Нацгвардии Украины", — говорится в сообщении.

По данным издания, документы выданы частью, в которую в свое время входил батальон "Донбасс". К этой же части относится и батальон "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело, а также некоторые другие подразделения Нацгвардии Украины. "С учетом номера части и просочившейся информации о биографии умершего на операционном столе киллера, возможно, он был одним из добровольцев, которые воевали в зоне АТО (военной операции в Донбассе — ред.) в 2014-2015 годах", — говорится в сообщении.

Источник издания не исключает вариант, что документы были поддельными.

Ранее интернет-издание "Вести" сообщило, что предполагаемый убийца Вороненкова мог быть участником военной операции в Донбассе.

Начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева может быть заказным.

Позже президент Петр Порошенко заявил, что к убийству Вороненкова причастны спецслужбы России, которую он был вынужден покинуть из-за политических мотивов.

А генеральный прокурор Юрий Луценко назвал это убийство "привычной для Кремля казнью свидетеля".