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    Убийца Вороненкова долгое время преследовал его на автомобиле - Гелетей

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    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (58)

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    Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей считает, что произошла какая-то ситуация, которая вынудила преступника прекратить наблюдение и убить Дениса Вороненкова.
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Убийца бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова следил за его передвижениями на автомобиле, а не поджидал его возле гостиницы в центре Киева, заявил начальник Управления государственной охраны, экс-министр обороны Валерий Гелетей.

    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Убийство Вороненкова. Эксклюзивные кадры с места расстрела (18+)

    Денис Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием.

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    Гелетей заявил, что информация о том, что киллер поджидал жертву около гостиницы "Премьер Палас", является ошибочной.

    "Автомобиль (киллера — Ред.) двигался следом за нашим потерпевшим, убитым", — сказал начальник УГО в эфире "112 канала".

    По его словам, автомобиль, на котором ехал убийца, длительное время преследовал Вороненкова, а затем припарковался возле гостиницы.

    Гелетей считает, что произошла какая-то ситуация, которая вынудила преступника прекратить наблюдение и убить бывшего российского депутата.

    Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

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    После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против беглого экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

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    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков
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