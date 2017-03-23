Балаклея – не первая и не последняя: взрывы на военных складах Украины

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РИА Новости Украина

На складах хранения боеприпасов близ города Балаклея Харьковской области продолжаются взрывы. Из этой зоны эвакуированы 20 тысяч человек. Но это далеко не первая чрезвычайная ситуация, которая произошла на складах оружия в Украине за последние годы, пишет Zik.ua.

Как пишет Depo.ua, в далеком 2008 и 2009 годах тема складов в Балаклее активно педалировалась после трагедии в Лозовой. Военные уверяли, что это самый большой арсенал в Европе, где хранятся боеприпасы. Местные чиновники требовали денег на утилизацию лишних снарядов.

"Однако время прошло, проблема осталась и произошло то, чего так долго боялись. Впрочем, стоит вспомнить, что взрывы на военных складах в Украине – это далеко не вчерашний и даже не позавчерашний день. Вообще схеме с поджогом складов, когда нужно скрыть хищения имущества, уже более 100 лет. Но мы не утверждаем, потому что есть официальные версии следствия. Просто напоминаем первую масштабную историю, где как раз виновников посадили именно за хищение", – отмечает издание.

Бахмут (тогда еще Артемовск), Донецкая область. 10 октября 2003

14 лет назад на объединенных складах боеприпасов 52-й механизированной бригады 6-го армейского корпуса Южного оперативного командования Сухопутных войск ВС Украины произошел пожар, уничтоживший 10 из 17 складов, в которых хранилось около 3 тыс. тонн снарядов. Более тысячи снарядов взрывались от огня и повредили 66 многоквартирных и 120 частных жилых домов, 5 школ и 3 больницы. Пострадали два человека. Тогда виновники получили сроки.

Согласно решению суда, начальник службы ракетно-артилерийских вооружений, майор Владимир Бевз и начальник склада N14, с которого начался пожар, прапорщик Валерий Ботнарь получили по восемь лет тюрьмы с лишением воинского звания. Как установил суд, именно Бевз организовал и наладил систему хищений неучтенного при инвентаризации металла. Они совместно с еще двумя прапорщиками, начальниками складов Юрием Петраков и Андреем Комишевским, украли и продали более 10 тонн различных металлоконструкций на сумму почти 3 тыс. грн. Резкой конструкций занимался нанятый в фирму-приемника металла сварщик Андрей Гребенюк. А в день пожара на территорию части сварочное оборудование, вразрез с правилами, пропустил очередной по складам прапорщик Игорь Гетманский. Именно резка рельсов в помещении склада N14 в 40 сантиметрах от ящиков с боеприпасами и стала причиной пожара.

Новобогдановка, Запорожская область. 2004-2007 годы

Три года в Новобогдановке что-то взрывалось на складах. 6 мая 2004 года на артиллерийских складах воинской части А-2985 (двести семьдесят пятая артбаза) Минобороны, расположенной возле села Новобогдановка, произошла крупная техногенная катастрофа.

На режимном объекте вспыхнул пожар, а потом детонировали ракеты и боеприпасы, в том числе реактивные снаряды систем залпового огня "Град", "Смерч", "Ураган". Их там было много – 90 тысяч тонн. Осколки почти неделю разлетались в радиусе от 10 до 40 километров. Была создана 10-километровая зона, из которой из сел временно вывезли более 1,5 тысячи человек.

В результате происшествия погибли пять человек, четыре пострадали, 81 человек был госпитализирован. Причиной возгорания на складе следствие признало грубое нарушение военнослужащими правил пожарной безопасности.

Через год ситуация повторилась, но с гораздо меньшими последствиями. 23 июля 2005 года пожар с последующей детонацией артснарядов на территории 275-й базы хранения артиллерийских боеприпасов удалось локализовать за 3,5 часа. Взрывы снарядов, начавшиеся в 17:20, прекратились в 20:54. Ранения получили 5 человек. Причиной взрывов было самовозгорание дымовой мины под действием высокой температуры окружающей среды.

9 августа 2006 года в 14:15 на складе снова произошел взрыв, загорелось около 3 га территории склада. Были эвакуированы 1,5 тыс. местных жителей. Ранения получили четыре человека.

18 мая 2007 года, при проведении плановых работ по уничтожению боеприпасов на артскладах в Новобогдановке произошло нештатное срабатывание боеприпасов, поврежденных во время взрывов в 2004-2006 годах. Погибли два пиротехника, один получил ранения.

Лозовая, Харьковская область. 2008

27 августа загорелся военный склад боеприпасов в городе Лозовая, Харьковской области. Пожар распространился на 390 га арсенала, где хранились 95 тысяч тонн боеприпасов, среди которых тактические ракеты "Луна-М", артснаряды для танков и БМП, противотанковые УРы, ракеты переносных зенитных комплексов и боеприпасы для реактивной артиллерии. Из-за пожара боеприпасы начали взрываться.

В результате происшествия был ранен охранник одного из составов. Пострадали сооружения на территории воинской части, школа и несколько домов, расположенных поблизости. Потушить огонь удалось через три дня. По словам заместителя начальника Генштаба 2005-2009 гг. Николая Цицюрского, причиной пожара стала жара. Первый вице-премьер-министр 2007-2010 гг. Александр Турчинов с этой версией не был согласен, отметив, что причины другие.

Согласно решению суда, виновными в ЧС были признаны двое руководителей военной части – командир Алексей Поляков и его заместитель Александр Заика. Именно они, по версии следствия, вовремя не убрали свалку возле арсенала, с которой и начался пожар.

В Минобороны решили расформировать часть, а боеприпасы вывезти подальше от арсенала.

Грузевица, Хмельницкая область. 13 марта 2010

Семь лет назад на территории ГП "Укроборонсервис" произошел пожар – загорелся автомобиль, на который отгружали боеприпасы малого калибра для транспортировки в Шостку (Сумская область) с целью их утилизации.

Боеприпасы сдетонировали. Ранения получил один человек.

Кривой Рог, Днепропетровская область. 20 марта 2014

ЧП произошло на территории 17-й танковой дивизии 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Загорелись склады с танками, полностью заправленными топливом и с полным боекомплектом. В результате пожара в боксах сгорели два танка Т-64.

Черкасское, Днепропетровская область. 3 октября 2015

На Новомосковском полигоне при обслуживании техники произошло возгорание пускового подогревателя двигателя танка. При тушении пожара произошла детонация боекомплекта танка, в результате которого пострадали три человека.

Сватово, Луганская область. 29 октября 2015

Последняя перед Балаклеей трагедия произошла в прифронтовом Сватово. Произошел взрыв на складе, где хранилось около 3500 тонн боеприпасов. Борьба с огнем продолжалась всю ночь и завершилась через сутки. Погибли четыре человека – трое военных и местная жительница. Было повреждено множество домов жилого сектора.

По словам министра обороны Степана Полторака, пожар произошел в результате действий противника. Выдвигались версии, что боевики "ЛНР" обстреляли склады из ракетницы, а также, что поджог произошел из-за теракта.

По предварительной версии, причиной возгорания стала сигнальная ракета, которая выстрелила и упала на ящики с боеприпасами. В Генштабе рассматривали различные причины, в том числе и версию террористического акта. СБУ квалифицировала взрывы боеприпасов под Сватово как террористический акт, повлекший за собой гибель людей.