Убийство Вороненкова. Эксклюзивные кадры с места расстрела (18+)

Тело убитого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова забрали с места преступления возле гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.

В настоящее время правоохранители продолжают следственные действия на месте преступления, часть улицы Пушкинской перекрыта, движение по другим прилегающим к гостинице улицам не перекрывалось.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что к убийству Вороненкова причастны спецслужбы России, которую он был вынужден покинуть из-за политических мотивов.

А генеральный прокурор Юрий Луценко назвал это убийство "привычной для Кремля казнью свидетеля".

В четверг глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова произошло у элитной гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева и оно может быть заказным. По его словам, сейчас раненый нападавший и охранник убитого, который тоже ранен, "находятся под надежной охраной в одном из лечебных учреждений".

Напомним, из России Денис Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам депутат объяснял это политическими причинами, но в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их якобы заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.