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    Убийство Вороненкова. Эксклюзивные кадры с места расстрела (18+)

    Тема:

    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (23)

    (обновлено: )245
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова
    Евгений Котенко
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Убийство Дениса Вороненкова

    Тело убитого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова забрали с места преступления возле гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.

    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Убийство Вороненкова: официальные и другие версии

    В настоящее время правоохранители продолжают следственные действия на месте преступления, часть улицы Пушкинской перекрыта, движение по другим прилегающим к гостинице улицам не перекрывалось.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что к убийству Вороненкова причастны спецслужбы России, которую он был вынужден покинуть из-за политических мотивов.

    А генеральный прокурор Юрий Луценко назвал это убийство "привычной для Кремля казнью свидетеля".

    В четверг глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова произошло у элитной гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева и оно может быть заказным. По его словам, сейчас раненый нападавший и охранник убитого, который тоже ранен, "находятся под надежной охраной в одном из лечебных учреждений".

    Напомним, из России Денис Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам депутат объяснял это политическими причинами, но в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

    После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их якобы заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

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