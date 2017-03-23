Убийство Вороненкова: официальные и другие версии

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В центре Киева на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко возле гостиницы "Премьер Палас" неизвестный стрелял в двух мужчин. Один был убит на месте, второй серьезно ранен. Убитым оказался бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, который недавно приехал в Украину с семьей и получил украинской гражданство.

На место происшествия тут же приехали руководители Нацполиции, СБУ, Генпрокуратуры, масса зевак, из числа многочисленных советников главы МВД. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил, что в центре города была перестрелка.

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"Охранник погибшего ранил нападавшего, а нападавший ранил охранника, кроме того, что убил одного человека. Это убийство заказное. Это первая версия, которая сейчас рассматривается, учитывая личность потерпевшего, его деятельность и сам способ совершения преступления", — сообщил Андрей Крищенко.

Раненые нападающий и охранник Вороненкова доставлены в больницу. Охранник в тяжелом состоянии. На месте преступления уже найден пистолет ТТ, валяются гильзы и пули.

Многочисленные советники главы МВД, словно под копирку заявили, что к убийству причастны спецслужбы РФ.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Убийство Дениса Вороненкова

"Это заказное политическое убийство, сделанное с целью устрашения всех тех российских депутатов и чиновников, кто попытается сбежать из России на Запад или в Украину и рассказать правду о том, как функционирует российский карательный аппарат. Убийство Дениса Вороненкова становится теперь в один ряд с убийствами Александра Литвиненко, Бориса Немцова и Павла Шеремета", — написал на своей странице в Facebook депутат и советник министра Антон Геращенко.

О руке Кремля утверждает и еще один советник главы МВД.

"Я убежден в том, что это может быть и выглядеть как циничная показательная месть, казнь со стороны российских спецслужб, которая, безусловно, если это подтвердится, была совершена по прямому указанию из Кремля, как расправа над человеком, который давал показания, которые раскрывали всю сущность деятельности диверсий и провокаций российской власти, которые проводились на территории Украины, в том числе при режиме Януковича", — заявил советник Зорян Шкиряк.

После убийства и громких заявления со стороны представителей МВД о том, что по центру украинской столицы разгуливают агенты ФСБ, президент вызвал на ковер главу СБУ Василия Грицака.

Но, кроме уже озвученных версии есть и другие, которые потерялись в информационном потоке.

Во-первых, в националистических кругах были недовольны тем, что человеку, который "голосовал за аннексию Крыма", выдали украинский паспорт.

А во-вторых, надо серьезно покопаться в прошлом убитого, а оно у него с "темными" пятнами.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Убийство Дениса Вороненкова

"Я утверждаю обратное. Я не вижу признаков причастности к этому убийству ФСБ. Ни почерк, ни исполнение, ни место, ничего не указывает на ФСБ. Это самая последняя версия которая должна рассматриваться или же первая, которая должна быть отброшена. Он дал никчемные показания на Януковича. Они никакого значения не имеют, как и много других документов в этом деле, да и показания уже есть и они зафиксированы. Как можно так тупо обманывать украинских людей?! Это бред. Я бы посоветовал этим горлопанам посмотреть его кредитную историю. Он работал следователем, прокурором, в судах работал на высших должностях, в подразделении по борьбе с наркобизнесом, где есть свои интересы. Он обвинялся в свое время в причастности к убийству. Он с 14-го года в розыске. В том числе и по рейдерству в центре Москвы. О чем тут можно рассказывать. Кто такой Вороненков для России?! Где политическая деятельность Вороненкова, кто ее видел?! Одно рейдерство, отжатие и зарабатывание денег. Он поэтому и сбежал из РФ, после того, как Генпрокуратура его лишила мандата депутата и он решил стать "патриотом Украины". Чтобы быть патриотом Украины он должен был давать убийственные показания на Путина и Медведева", — подчеркивает экс-начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

Как подчеркивает генерал СБУ, все точки в этом громком деле может расставить только киллер, если выживет, конечно. Но, есть опасение, что то, что он скажет, если выживет, никто не донесет до общественности, потому что МВД не выгодно рушить версию, которая с них снимает ответственность за происходящее в стране.