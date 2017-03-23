Убийство Вороненкова в Киеве: первые кадры с места ЧП (18+)

Ранее сообщалось, что в центре Киева на пересечении ул. Пушкинской и бульвара Шевченко возле гостиницы "Премьер Палас" застрелили двух человек.

"Да, я могу это подтвердить", — сказал Крищенко отвечая на вопрос, правда ли, что в результате стрельбы в Киеве погиб Вороненков.

Убийство Вороненкова в центре Киева может быть заказным, заявил Крищенко.

"Естественно, заказное (убийство — Ред.). Это первая версия, которая сейчас рассматривается, учитывая личность потерпевшего, его деятельность", — сказал Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

Из России Денис Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил гражданство Украины. Сам депутат объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ увидели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве. После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича.

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