Максакова упала в обморок на месте расстрела Вороненкова - очевидцы

twitter.com/Roman_Yhnovec

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Мария Максакова приехала на место убийства своего супруга Дениса Вороненкова и, не справившись с эмоциями, упала в обморок, сообщает в своем Twitter очевидец произошедшего Роман Юхновец.

twitter.com/Roman_Yhnovec Максакова приехала и упала в обморок

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Мария Максакова беременна, она ожидает появления четвертого ребенка (у Марии двое старших детей от первого брака — Ред), малыш будет вторым общим с убитым Вороненковым.

Ранее в четверг глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова произошло у элитной гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева и оно может быть заказным.

"Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что происшествие случилось около часа назад. Неизвестный на тот момент мужчина совершил несколько выстрелов в сторону людей, которые выходили из отеля в центре столицы. Ориентировочно огнестрельным оружием, из которого стреляли, является пистолет ТТ", — сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Глава столичной полиции также уточнил, что убийца сделал не менее двух выстрелов в Вороненкова. "Мы видим одно смертельное ранение, не меньше двух ранений у него точно будет", — сказал Крищенко журналистам.

По его словам, сейчас раненый нападавший и охранник убитого, который тоже ранен, "находятся под надежной охраной в одном из лечебных учреждений".

Из России Денис Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам депутат объяснял это политическими причинами, но в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

facebook.com/deputatvoronenkov Денис Вороненков и Мария Максакова

После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их якобы заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.