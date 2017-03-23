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    Денис Николаевич Вороненков. СПРАВКА

    Тема:

    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (23)

    (обновлено: )123810
    Убитым под гостиницей "Премьер-палас" в Киеве мужчиной оказался бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
    Денис Вороненков
    facebook.com/deputatvoronenkov

    РИА Новости Украина

    Бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации Денис Николаевич Вороненков родился 10 апреля 1971 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). 

    В 1988 году окончил Ленинградское (ныне Санкт-Петербургское) суворовское военное училище. 

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    В 1995 году окончил Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, в 1996 году – юридический факультет Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. Доктор юридических наук (2009). 

    В 1995-1999 годах проходил военную службу на различных должностях в органах Военной прокуратуры РФ. 

    С 2000 года – старший референт Аппарата фракции в Государственной Думе. 

    В 2001 году работал советником генерального директора судебного департамента при Верховном Суде РФ, сообщают РИА Новости.

    С 2001 года по 2006 год включительно являлся заместителем мэра города Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа (НАО), затем работал заместителем главы администрации НАО РФ по недропользованию, первым заместителем главы администрации НАО РФ по работе с правительством РФ и Федеральным Собранием РФ. 

    С 2006 года – доцент, профессор, с февраля 2010 года — заведующий кафедрой теории и истории государства и права Юридического института (Санкт-Петербург). 

    В 2011-2016 годах – депутат Государственной Думы РФ VI созыва, член фракции политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". Входил в Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции. 

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    Денис Вороненков. Архивное фото

    В конце 2016 года Денис Вороненков переехал на Украину и получил там гражданство.

    15 февраля 2017 года бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве. По версии следствия, в 2011 году группа лиц, в которую входил Денис Вороненков, организовала рейдерский захват здания в центре Москвы стоимостью пять миллионов долларов. Кроме того, бывшего депутата подозревали в мошеннических действиях, результатом которых стало лишение совладельца одной из столичных фирм права собственности в уставном капитале. Расследование в отношении Вороненкова оказалось возможным только после того, как тот лишился статуса депутата. До этого он обладал неприкосновенностью и избегал уголовного преследования по статье "Мошенничество в особо крупном размере, в составе организованной группы".  

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    3 марта 2017 года стало известно, что Денис Вороненков был объявлен в международный розыск в рамках дела о мошенничестве. 

    23 марта 2017 года Денис Вороненков был убит в центре Киева. 

    Вороненков с 2015 года был женат на оперной певице Марии Максаковой. В 2016 году у них родился сын Иван. От первого брака у Дениса Вороненкова остались двое детей.

    facebook.com/deputatvoronenkov
    Денис Вороненков и Мария Максакова

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