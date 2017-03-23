Шкиряк и Геращенко обвинили спецслужбы РФ в убийстве Вороненкова

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КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк и народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко обвинили российские спецслужбы в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве.

В четверг экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в результате стрельбы в центре Киева

"Лично я убежден в том, что это может быть циничная показательная месть, казнь со стороны российских спецслужб", — заявил Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина".

В свою очередь в Госдуме заявили, что убийство Вороненкова — "это провокация украинских спецслужб".