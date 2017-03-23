Вороненков был "высокопоставленным решалой" - Золотарев

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. ФСБ, вероятнее всего, не причастна к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, считает политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

В четверг экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в результате стрельбы в центре Киева.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк и народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко обвинили российские спецслужбы в убийстве экс-депутата.

"В случае с Вороненковым все дело в тех "хвостах", которые остались у него в России. Этот человек, по сути, был высокопоставленным "решалой" и его деятельность была насыщена многочисленными конфликтными ситуациями. Обиженные им люди обладали большими возможностями, в том числе и криминальными. Поэтому нельзя исключить, что экс-депутата убили за деньги, за его предыдущую деятельность в Москве. Украинские власти заявили о причастности ФСБ, но это полная ерунда — спецслужбы не бегают с автоматом в центре Киеве и так не "подставляются", — считает Золотарев.