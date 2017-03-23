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    Политика

    Вороненков был "высокопоставленным решалой" - Золотарев

    Тема:

    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (23)

    (обновлено: )928140
    По мнению политического эксперта Андрея Золотарева, основной причиной смертельного покушения на экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова были его незаконченные дела в России.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. ФСБ, вероятнее всего, не причастна к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, считает политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

    Денис Вороненков
    facebook.com/deputatvoronenkov
    Денис Николаевич Вороненков. СПРАВКА

    В четверг экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в результате стрельбы в центре Киева

    Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк и народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко обвинили российские спецслужбы в убийстве экс-депутата.

    "В случае с Вороненковым все дело в тех "хвостах", которые остались у него в России. Этот человек, по сути, был высокопоставленным "решалой" и его деятельность была насыщена многочисленными конфликтными ситуациями. Обиженные им люди обладали большими возможностями, в том числе и криминальными. Поэтому нельзя исключить, что экс-депутата убили за деньги, за его предыдущую деятельность в Москве. Украинские власти заявили о причастности ФСБ, но это полная ерунда — спецслужбы не бегают с автоматом в центре Киеве и так не "подставляются", — считает Золотарев.

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