Экс-депутат Госдумы Вороненков пригласил следователей в Киев

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Переехавший в Украину бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, обвиняемый в России в мошенничестве, готов дать объяснения СК РФ, но только если следователи сами приедут в Киев, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Андрей Гривцов.

"Вороненков направил следствию ходатайство о снятии с него федерального и международного розыска, поскольку следствию прекрасно известно, что он находится в Киеве", — сказал защитник.

По его словам, бывший депутат также просит следствие разъяснить ему обвинение: "Обвинительный акт ему никто не вручал, он не понимает, в чем обвиняется. Вину в мошенничестве Вороненков не признает".

Он добавил, что Вороненков готов дать следствию объяснение по делу, если представители Следственного комитета приедут в Киев.

"Вороненков готов дать все объяснения, но только в случае приезда следователей в Киев", — отметил адвокат.

Бывший депутат, по данным СК РФ, в 2011 году организовал рейдерский захват здания в центре Москвы стоимостью 5 миллионов долларов. По мнению следствия, в Украину он уехал с женой Марией Максаковой именно из страха быть привлеченным к уголовной ответственности. Как отметил ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин, бывший народный избранник "дошел до низости", приняв гражданство Украины.