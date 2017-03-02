СК РФ: Вороненков "дошел до низости", приняв гражданство Украины

КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Украина. Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков принял гражданство Украины, чтобы избежать уголовного преследования в России, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

"По мошенничеству проходил организатором мошеннических схем "наезда" на предпринимателей. Тянули-тянули, пока он не вышел из состава Госдумы и поехал в Украину, потому что мы его должны были привлечь к уголовной ответственности и, скорей всего, арестовали бы. Не дошел бы до такой низости — делать такие заявления, принять гражданство Украины, чтобы уйти от уголовной ответственности", — сказал Бастрыкин на расширенном заседании коллегии в четверг.

При этом Бастрыкин не назвал фамилию депутата в своем выступлении, но из контекста было понятно, что речь именно о Вороненкове.

Ранее сообщалось, что в минувшем году Вороненков вместе с женой, также экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой переехал в Украину и получил гражданство. Пресса писала, что Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.