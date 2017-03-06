наверх
06.03.201709:09
Курсы валют НБУ
  • EUR28.65+ 0.17
  • USD27.12+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Россия

    Защита Вороненкова обжаловала его заочный арест в РФ

    (обновлено: )4401
    Сообщается, что санкция суда на заочный арест экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова по уголовному делу о мошенничестве пока не вступила в законную силу.
    Денис Вороненков
    Facebook Дениса Вороненкова

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Защита бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова обжаловала его заочный арест, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат Андрей Гривцов, представляющий интересы бывшего парламентария.

    Денис Вороненков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Беглый депутат Госдумы Вороненков: как коммунист стал украинцем

    По данным СМИ, в минувшем году экс-депутат ГД Денис Вороненков вместе с женой, также экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой переехал в Украину и получил украинское гражданство. По мнению российского следствия, в Украину он уехал именно из страха быть привлеченным к уголовной ответственности. На минувшей неделе Вороненков был заочно арестован в РФ по делу о мошенничестве.

    "Мы обжаловали постановление Басманного суда Москвы об избрании в отношении Вороненкова меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказал адвокат.

    Таким образом, санкция на заочный арест экс-депутата пока не вступила в законную силу.

    Согласно решению суда, Вороненков будет помещен в СИЗО на два месяца после того, как будет задержан или экстрадирован в РФ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров в зале суда
    Мнимый больной. Суд над Насировым
    Международный валютный фонд
    Блокада расширяется: активность в Конотопе
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов