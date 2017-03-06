Защита Вороненкова обжаловала его заочный арест в РФ

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Защита бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова обжаловала его заочный арест, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат Андрей Гривцов, представляющий интересы бывшего парламентария.

По данным СМИ, в минувшем году экс-депутат ГД Денис Вороненков вместе с женой, также экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой переехал в Украину и получил украинское гражданство. По мнению российского следствия, в Украину он уехал именно из страха быть привлеченным к уголовной ответственности. На минувшей неделе Вороненков был заочно арестован в РФ по делу о мошенничестве.

"Мы обжаловали постановление Басманного суда Москвы об избрании в отношении Вороненкова меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказал адвокат.

Таким образом, санкция на заочный арест экс-депутата пока не вступила в законную силу.

Согласно решению суда, Вороненков будет помещен в СИЗО на два месяца после того, как будет задержан или экстрадирован в РФ.