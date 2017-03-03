Следствие просит арестовать экс-депутата ГД Вороненкова, сбежавшего в Украину

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который сбежал в Украину, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Вороненкова меры пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайство будет рассмотрено сегодня", — сказала пресс-секретарь.

По данным СМИ, в минувшем году экс-депутат ГД Денис Вороненков вместе с женой, также экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой переехал в Украину и получил там гражданство. Пресса писала, что Вороненков дал показания Генпрокуратуре против экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.

Ранее и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Вороненков объявлен в розыск в качестве обвиняемого по статьям "Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц" и "Мошенничество".

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В апреле 2015 года в СК заявляли, что следователи хотят возбудить уголовное дело об афере против Вороненкова. По данным СК, "группой лиц, в которую входили двое бывших сотрудников правоохранительных органов, риелтор и другие соучастники, в 2010–2011 годах совершены преступные действия, в результате которых единственный участник компании "ТОМА" был лишен права собственности на 100% долей в его уставном капитале". Кроме того, подделав документы, соучастники похитили здание стоимостью 127 миллионов рублей, также принадлежавшее указанной организации, полагает следствие. По мнению СК РФ, организатором аферы был Вороненков. Шесть соучастников уже осуждены за мошенничество.

Тогда Следственный комитет направил в Генпрокуратуру необходимые документы для решения вопроса о внесении в Госдуму представления о лишении Вороненкова неприкосновенности.