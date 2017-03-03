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    Адвокат: экс-депутат Вороненков не признает вину

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    Как сообщил адвокат бывшего депутата Госдумы России, Денис Вороненков не признает вину, так как считает обвинение незаконным и необоснованным.
    Денис Вороненков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар – РИА Новости Украна. Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков не признает свою вину в мошенничестве, заявил в пятницу в Басманном суде Москвы его защитник Андрей Гривцов.

    Сам Вороненков, в конце прошлого года скрывшийся в Украине, в Басманный суд не приехал.

    "Конечно, он не признает вину, считает обвинение незаконным и необоснованным", — сказал адвокат.

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    Прокуратура в свою очередь поддержала следствие, настаивающее на заочном аресте бывшего народного избранника. По словам прокурора, у следствия есть "достаточные основания" подозревать экс-депутата в мошенничестве.

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