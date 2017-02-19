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    Россия

    Вороненков заявил, что ему в Украине предлагали работу "специалистом по РФ"

    (обновлено: )8701
    Как сказал Вороненков, ему предлагалось работать в силовых структурах Украины в качестве "специалиста по России". При этом, какие конкретно силовые ведомства Украины предлагали работу, бывший депутат не уточнил.
    Денис Вороненков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Пребывающий в Украине экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков заявил, что получал предложения работать на украинские силовые структуры.

    Денис Вороненков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Беглый депутат Госдумы Вороненков: как коммунист стал украинцем

    "Да", — ответил депутат в интервью телеканалу "Дождь" на вопрос о том, поступали ли ему какие-либо предложения от украинских силовых структур по поводу работы.

    В том числе, как сказал Вороненков, ему предлагалось работать в силовых структурах Украины в качестве "специалиста по России". При этом, какие конкретно силовые ведомства Украины предлагали работу, бывший депутат не уточнил, но признался, что пока ещё не принял предложения.

    Ранее сообщалось, что Вороненков объявлен в РФ в федеральный розыск по делу о мошенничестве.

    По данным СМИ, в минувшем году Вороненков вместе с женой, также экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой переехал в Украину и получил там гражданство. Пресса писала, что Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.

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