Вороненков заявил, что ему в Украине предлагали работу "специалистом по РФ"

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Пребывающий в Украине экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков заявил, что получал предложения работать на украинские силовые структуры.

"Да", — ответил депутат в интервью телеканалу "Дождь" на вопрос о том, поступали ли ему какие-либо предложения от украинских силовых структур по поводу работы.

В том числе, как сказал Вороненков, ему предлагалось работать в силовых структурах Украины в качестве "специалиста по России". При этом, какие конкретно силовые ведомства Украины предлагали работу, бывший депутат не уточнил, но признался, что пока ещё не принял предложения.

Ранее сообщалось, что Вороненков объявлен в РФ в федеральный розыск по делу о мошенничестве.

По данным СМИ, в минувшем году Вороненков вместе с женой, также экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой переехал в Украину и получил там гражданство. Пресса писала, что Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.