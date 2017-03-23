Неоднозначная реакция политиков и экспертов РФ на убийство Вороненкова

РИА Новости Украина

Переехавший на Украину экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков убит в четверг в результате стрельбы в центре Киева.

Нападение было совершено возле центрального входа в пятизвездочный отель "Премьер Палас". Охраннику Вороненкова удалось ранить убийцу, сейчас он находится в больнице под усиленной охраной. Следствие на Украине рассматривает единственную версию убийства — это причастность "российских спецслужб". В Госдуме заявили, что убийство бывшего депутата — это провокация спецслужб Украины.

Из России Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил гражданство. Сам депутат объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

Sputnik узнал мнение российских экспертов и политиков об этом резонансном преступлении.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации СисЭмо (CIS-EMO) — Станислав Бышок:

РИА Новости | Перейти в фотобанк Эксперт Международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMO Станислав Бышок

"Это конечно большая трагедия для его семьи, но и большой "подарок" для определенной категории украинских политиков, которые обвинили в этом Россию. Исходя из биографии Вороненкова, он еще в 90-х годах был во властных, военных структурах, и параллельно умудрялся заниматься бизнесом. И первые сведения о его коррупционной деятельности, а именно о получении взятки, относится в 2000-ным годам. Потом были обвинения в мошенничестве и так далее. Поэтому, несмотря на то, что он изменил место жительства и гражданство, тем не менее, очевидно, что у него остались нерешенные споры с его партнерами по его второй и главной жизни.

Очевидно, он взаимодействовал с криминальным миром и, учитывая, что он работал в этом направлении долго, то, очевидно, что его интересы в серых схемах, были не только в России, но и на Украине. Вряд ли, что это кто-то из России туда специально приехал с автоматом, чтобы его вот таким образом в центре города казнить.

В последнее время говорили, что он стал одним из "врагов" кремлевского режима и его критиком. Но критиком он стал исключительно после того как переехал на Украину, где стал рассказывать истории о том, что его заставляли голосовать особым образом и писать в соцсети, что он приветствует возвращение Крыма в состав России. Понятно же, что человеку на его новой родине дали определенный выбор: если хочешь получить гражданство, сделай ряд политических заявлений, и тогда вот твою криминальную историю, будут транслировать в СМИ так, как будто ты борец за правду.

Есть тенденция к "гуляй-полю" на Украине. В конце концов, топовых политиков не убивают, и Вороненков по факту серьезного политического влияния не имел. Что касается криминогенной ситуации на Украине, конечно, даже по официальным данным в Киеве и других крупных городах количество преступлений насильственного характера на 100 или 200 процентов выше, чем, скажем было до Майдана. То есть Украина перестала быть страной хоть и бедной как она была, но комфортной и спокойной для проживания. И сейчас как мы видим,что даже если у вас есть охрана, это не спасает от смерти в центре города".

Заместитель Руководителя фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов:

РИА Новости | Перейти в фотобанк Заместитель Руководителя фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов

"К сожалению, я думаю, такого запроса не поступит, потому что Украина заняла совершенно отрицательную позицию по любому сотрудничеству с Россией. Хотя Россия могла бы помочь, потому что, я думаю, что главная версия может быть криминальная и корни могут быть в России. Вороненков почему сбежал из России? Он был замешан в серьезном хозяйственном конфликте. Ну, а вторая версия — это украинские националисты. Ведь те наши деятели, которые бегут на Украину, не понимают сущности украинского национализма. Для них любой русский — это русский, независимо от того, что он говорит по Крыму, по Донбассу и т.д. Поэтому то, что это могли сделать оголтелые какие-то украинские националисты, тем более что Вороненков голосовал за воссоединение с Крымом. Это тоже сбрасывать нельзя.

Совершенно очевидно, что киевская власть попытается использовать это трагическое событие опять же для того, чтобы обвинить Россию, что это "рука Москвы", это политическое убийство и т.д. Поэтому, я думаю, нам надо объяснять и нашим согражданам и тем, кто живет за рубежом — кто такой был Вороненков, почему он сбежал из России, в чем была суть уголовного дела, кому он перешел дорогу и тогда картинка станет ясна. И здесь же древний принцип — кому это выгодно? России с политической точки зрения, его убийство совершенно было невыгодно. Таких политиков, которые предают национальные интересы страны и выступают против России их много и внутри страны, и на Украину многие уехали. Их же никто не убивает.

Вороненков чем мог быть интересен Украине, чтобы она его спрятала и не выдавала российскому и международному правосудию? Только одно — сделать из себя "политического борца". Ему нужны были контакты с такими же "политическими борцами". Пономарев — один из них. Он хотел придать себе образ такого оппозиционного политика для того, чтобы скрыть свои не очень благовидные дела в России и уйти от уголовного преследования.

Я могу сказать, что по своему статусу ни один депутат Государственной думы ни к каким глубинным тайнам государственной политики не причастен. И уж к делам украинским, крымским Вороненков не имел никакого отношения. Никакой информации, кроме той, что он читал в газетах, он знать не мог и ничего он предоставить (никакой информации) не мог. Это полный блеф. Это скрутка антироссийской истерии".

Первый заместитель председателя Комитета ГД по международным делам, КПРФ — Леонид Калашников:

RIA News Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк Первый зампредседателя комитета Думы Леонид Калашников

"Ничего хорошего от этой смерти я не испытываю и как человек, и как депутат, который знал его лично. Если говорить о тех версиях, которые прямо сейчас ходят, объясняя его убийство, я думаю, что это — просто криминальные разборки с его бывшими либо партнерами, либо с теми, кому он был должен, либо, наоборот ему были должны. Все секреты, которые с точки зрения нанесения ущерба для России, он и так рассказал. И общественный вред, и, наверное, спецслужбам он там уж давно все "понасдавал", если у него были какие-то специфические секреты, хотя я очень сильно сомневаюсь, в том, что они у него были. Это было абсолютно невыгодно и не нужно России. Даже с точки зрения какой-то мести, но в этом государство не замечено, даже по серьезным секретоносителям, типа там разведчиков бывших, как Калугин, который там где-то в Америке прячется. И таких десятки, если не сотни. Но никогда государство никому не мстило в этом смысле и не занималось тем, чем, может быть, занимались во времена более ранние, в прошлом веке. Так что скорее это – разборка.

Для Украины это, конечно, как прямо подарок. И в этом смысле версия о том, что его сами украинцы и заказали — тоже имеет определенный смысл, потому что всегда говорят так: "Ищи — кому выгодно". Для Украины это выгодно. Сейчас будут орать, кричать: "И кровавый Путин…". В этом смысле, ориентироваться на следствие (украинское – Ред.) тоже не стоит, потому что, я вижу, как идет следствие по более серьезным фигурантам — типа (убийства – Ред.) писателя Олеся Бузины или моего однофамильца, бывшего депутата Верховной Рады Калашникова. Дело никак не двигается, нет никаких результатов и, хотя, казалось бы, там можно было найти быстрее. Что же касается Вороненкова, тут скорее я склонен говорить о том, что будут топтаться на "российском следе".

Политолог — Владимир Корнилов:

Украинское фото Владимир Корнилов

"Вообще поражает скорость, с которой на Украине милиция распутывает дела. Любое убийство — через пять — десять минут уже объявляют, что виноват Путин, Россия, Кремль, ФСБ и так далее. Не нужно ничего расследовать! Самое поразительное, что потом когда дело доходит до судов в отношении тех или иных киллеров, то почему-то их отпускают под залог, их на руках встречает толпа, радостно объявляя патриотами Украины.

Порошенко и Турчинов в принципе любят эту тему поднимать. Они не раз обвиняли Россию в терактах в Европе, и в толпе беженцев из Африки, и чуть ли не сама Россия эту толпу организовала и, что это, мол, гибридная война против Европы. Но обращает внимание в этом заявлении Порошенко, что Россия не только организовала убийство Вороненкова, но и поджог скала в Харькове. То есть сейчас любую подобную проблему украинской власти будут вешать исключительно на Россию.

Я не думаю, что сама украинская власть что-то подобное организовала. Я не исключаю, что в скором времени выяснится, что этот киллер – он задержан, как известно, находится в больнице (на момент комментария, не было известно о смерти киллера в больнице- Ред.) — окажется боевиком какого-нибудь батальона, а то и прямым подчиненным Авакова, как это было в случае убийства Олеся Бузины. Но его побратимы объявят героем Украины, если он выживет, но при этом киевская власть тут же объявит, что это "агент Москвы и Кремля". И в любом случае, это будет использовано в пропагандистских целях против России. Я уже смотрю бурную реакцию европейских журналистов на это событие, где уже активно и радостно повторяют "обвинения", звучащие со стороны Порошенко, Луценко и компании".