Следствие рассматривает две версии убийства Вороненкова

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Следствие рассматривает как версию убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в связи с делом Януковича, так и версию убийства в связи с контрабандой в РФ, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко на брифинге.

В четверг экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в центре Киева.

"Относительно версий — на этот момент мы имеем две версии", — сказал генпрокурор.

Он пояснил, что убитый экс-депутат работал в службе по борьбе наркотикам и контрабанде в РФ, имел звание полковника, был начальником подразделения по делу о преступных группировках, расследовал дела о контрабанде. "Поэтому на этот момент предварительными версиями являются как версия убийства свидетеля дела Януковича, так и версия убийства (в связи с — Ред.) контрабандой", — сказал Луценко.

Обе версии будут отработаны в ходе следствия, которое передано в прокуратуру Киева, сообщил генпрокурор.

Из России Денис Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил гражданство Украины. Сам депутат объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ увидели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве. После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича.

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