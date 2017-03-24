Второй охранник Вороненкова в день убийства был с его женой - Пономарев

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, который был застрелен в Киеве в четверг, сам попросил в Администрации президента Украины предоставить ему госохрану, потому что боялся за свою безопасность, сообщил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Денис Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием.

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"Он переживал за безопасность и попросил Администрацию президента Украины предоставить ему госохрану", — сказал Пономарев в эфире "Право на власть" в эфире телеканала "1+1".

Он добавил, что обычно Вороненкова охраняли два человека, но в день убийства второй из них остался с его женой, которая плохо себя чувствовала.

Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

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После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против беглого экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.