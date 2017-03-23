Вороненков был лишен российского гражданства в декабре - источник

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был лишён российского гражданства в декабре 2016 года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что убийством депутата будут заниматься российские правоохранительные органы из-за того, что Вороненков не отказывался от российского гражданства.

"Он был лишён российского гражданства в декабре 2016 года", — сказал собеседник агентства.

Ранее начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что экс-депутат Госдумы РФ Вороненков убит в результате стрельбы в центре Киева.

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Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева может быть заказным.

Позже президент Петр Порошенко заявил, что к убийству Вороненкова причастны спецслужбы России, которую он был вынужден покинуть из-за политических мотивов.

А генеральный прокурор Юрий Луценко назвал это убийство "привычной для Кремля казнью свидетеля".