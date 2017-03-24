Вороненкова убил агент спецслужб РФ, служивший в Нацгвардии - Геращенко

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова действительно служил в Национальной гвардии Украины 13 месяцев, заявил народный депутат Украины ("Народный фронт"), член коллегии МВФ Антон Геращенко.

Денис Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием.

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"Он (Вороненков — Ред.) был убит агентом российских спецслужб, внедренным в украинские силовые структуры, проходившим там службу, а затем получившим приказ на ликвидацию "врага России", — сказал Геращенко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

По словам нардепа, "следствие серьезно продвинулось за сегодняшний день". Он отметил также, что правоохранителям известна личность и биография убийцы. "Можно с уверенностью сказать: господин Вороненков был убит агентом российских спецслужб, гражданином Украины", — сказал Геращенко.

В то же время парламентарий подтвердил, что убийца экс-депутата ГД РФ действительно служил в Национальной гвардии Украины, отслужил там 13 месяцев, но он не был участником боевых действий, хотя у него есть соответствующее удостоверение.

Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

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После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против беглого экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.