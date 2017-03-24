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    В мире

    Лидер демократов в Конгрессе США увидела в убийстве Вороненкова угрозу США

    Тема:

    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (59)

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    Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице.
    Нэнси Пелоси. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Лидер демократической фракции в палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси связывает убийство экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова и падение с высоты адвоката Горохова с угрозой национальной безопасности и демократии США, Пелоси призывает Вашингтон "рассмотреть" оба случая.

    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Убийство Вороненкова. Эксклюзивные кадры с места расстрела (18+)

    "Как вы, наверное знаете, адвокат Николай Горохов получил серьезные ранения при падении с высоты четырехэтажного здания. Денис Вороненков, который должен был свидетельствовать по делу… пророссийски (настроенного президента Украины Виктора — Ред.) Януковича, был убит в центре Киева. Это шокирующая череда фактов, которые должны быть рассмотрены для безопасности нашей страны и безопасности нашей демократии", — сказала Пелоси на пресс-конференции в четверг.

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    Во вторник СМИ сообщили о том, что адвокат, представляющий интересы семьи погибшего в СИЗО юриста Магнитского, был госпитализирован в Москве после падения с высоты. Сообщалось, что инцидент произошел на территории частного дома в Троицке, где Горохов вместе с рабочим пытался поднять ванну в мансарду дома. По информации СМИ, Горохов представляет интересы матери сотрудника инвестфонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в 2009 году, и главы фонда Уильяма Браудера.

    Денис Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием.

    Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

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    После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против беглого экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

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