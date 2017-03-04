Трамп предложил расследовать ложь Пелоси о ее "связях с Россией"

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп предложил провести расследование в отношении лидера демократов в палате представителей конгресса Ненси Пелоси, солгавшей якобы по поводу ее "связей с Россией".

Чуть раньше глава государства в таком же ироническом тоне высказался за аналогичное расследование в отношении лидера демократов в сенате Чарльза Шумера.

"После Шумера я предлагаю провести еще одно расследование — в отношении связей Пелоси с Россией и ее лжи по этому поводу", — написал американский президент в своем микроблоге в Twitter.

Данное сообщение появилось вскоре после того, как газета Politico на сайте опубликовала статью о том, что Пелоси в недавнем интервью этому изданию солгала о том, что никогда не встречалась с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

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"Я не встречалась с российским послом", — сказала она.

Однако Politico разыскала фотографию 2010 года, на которой Кисляк и Пелоси запечатлены за столом переговоров во время визита в Вашингтон Дмитрия Медведева, который тогда был президентом России.

Журналисты попросили разъяснить ситуацию пресс-секретаря Пелоси Дрю Хэммил. По ее словам, Пелоси "имела в виду, что никогда не встречалась с Кисляком один на один".

Днем ранее СМИ уличили во лжи сенатора-демократа Клэр Маккаскилл, которая написала в своем микроблоге о том, что никогда не общалась с Кисляком. Однако журналисты в том же микроблоге нашли две записи, согласно которым Маккаскилл дважды встречалась с российским послом.

Ранее в газете Washington Post появилась информация, что Сешнс в 2016 году дважды разговаривал с российским послом Сергеем Кисляком. Сешнс в то время был сенатором США и поддерживал предвыборную кампанию Дональда Трампа. При этом он не сообщил об этих разговорах, отвечая на соответствующий вопрос в ходе слушаний в январе в сенате по рассмотрению его кандидатуры на пост главы минюста. На этом основании лидеры демократов в палате представителей и в сенате Нэнси Пелоси и Чак Шуммер потребовали отставки генпрокурора. Сам Сешнс заявил, что не обсуждал с российскими представителями тему выборов.

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На слушаниях в сенате по утверждению его кандидатуры Сешнса спросили, как он отреагирует, если подтвердятся сообщения о контактах представителей штаба Трампа с российским правительством. "Я не знаю о каких-то подобных действиях. Меня называли представителем (Трампа) пару раз в этой кампании, и у меня не было общения с русскими, я не могу комментировать это", — ответил Сешнс.

Демократы делают из этого вывод, что Сешнс солгал под присягой, поскольку все же встречался с Кисляком. Министерство юстиции и Белый дом заявили, что Сешнс виделся с российским послом в качестве сенатора и члена комитета по вооруженным силам, а не сторонника Трампа. Таким образом, с точки зрения администрации, слова Сешнса в конгрессе не были неправдой.