Белый дом раскритиковал попытки СМИ доказать связи Трампа с РФ

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Белый дом вновь раскритиковал попытки ряда СМИ доказать связи президента Дональда Трампа с Россией.

"Президент отлично знает, каково было его участие (в общении с Россией) — оно было нулевое. Он тот человек, который отвечает за это в первую очередь, никаких контактов у него не было, и я думаю, что на этом вся история и должна сосредоточиться", — заявила журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

Она раскритиковала очередные утечки о связях штаба Трампа с Россией, где говорилось, что кто-то из волонтеров, работающих на Трампа, пересекался с российскими дипломатами. Сандерс напомнила, что лидер демократов в сенате Чак Шумер, который требует отставки генпрокурора на том основании, что тот встречался с послом РФ в США, сам встречался с президентом России Владимиром Путиным.

"Чак Шумер сидит и пьет напитки с Путиным, и это не новость для СМИ, но, конечно, волонтер, работающий на предвыборный штаб и столкнувшийся с послом на конференции, где были десятки других послов, — это заслуживает новости?" — задалась вопросом Сандерс.

Президент США Дональд Трамп назвал лицемером лидера демократов в сенате Чака Шумера, разместив фото, на котором Шумер изображен вместе с российским президентом Владимиром Путиным.

"Нам надо начать немедленное расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным. Полный лицемер!" — написал Трамп в Twitter.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 березня 2017 р.

​На фото, которое разместил Трамп, Шумер и Путин улыбаются и держат в руках бумажные стаканчики и пончики. Где сделана фотография и является ли она подлинной, неизвестно.

Шумер настаивает на расследовании "связей Трампа с Россией" и "попыток России повлиять на выборы в США", которые в Москве опровергли. Шумер также добивается отставки генпрокурора Джеффа Сешнса на том основании, что тот встречался с российским послом Сергеем Кисляком и не упомянул об этой встрече на слушаниях в конгрессе.