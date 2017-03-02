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    В конгрессе США проведут расследование контактов штаба Трампа с РФ

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (58)

    (обновлено: )6
    Расследование будет, в частности, касаться таких вопросов, как "включали ли в себя действия РФ контакты с людьми, которые связаны с политическими штабами или любыми другими представителями США".
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Спецкомитет по разведке палаты представителей конгресса США проведет расследование возможных контактов членов штаба президента Дональда Трампа с Россией, заявил лидер демократов в этом комитете Адам Шифф.

    Майкл Флинн. Архивное фото
    wikipedia
    Сбит на взлете. Из администрации Трампа ушел советник по нацбезопасности

    "Мы достигли соглашения между (демократическим) меньшинством и (республиканским) большинством о том, то мы расследуем предположения о договоренностях между штабом Трампа и Россией", — сказал он в интервью телеканалу MSNBC.

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    В свою очередь, в самом спецкомитете заявили, что его председатель Девин Нуньес и Шифф договорились, что расследование будет, в частности, касаться таких вопросов, как "включали ли в себя действия РФ контакты с людьми, которые связаны с политическими штабами или любыми другими представителями США".

    Ранее неназванные американские чиновники заявили изданию New York Times, что члены президентской кампании Трампа неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.

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    Российский МИД назвал публикации СМИ еще одним свидетельством того, что в США идут крупные внутриполитические игры и торг. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что подобные сообщения не опираются на факты.

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