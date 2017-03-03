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    Лидер демократов Шумер предложил Трампу обсудить их контакты с Путиным

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    Лидер демократов в сенате США Чак Шумер отметил, что его контакты с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным датированы 2003 годом.
    Дональд Трамп
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер предложил президенту Дональду Трампу обсудить их контакты с российским президентом Владимиром Путиным.

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    ТВ Центр
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    Ранее Трамп назвал Шумера лицемером, разместив в Twitter фото, на котором сенатор изображен вместе с российским президентом Владимиром Путиным. При этом Трамп написал, что надо начать "немедленное расследование в отношении Шумера и его связей с Россией и Путиным".

    "Готов поговорить под присягой о своих контактах с господином Путиным и его коллегами, это было в 2003 году на виду у прессы и публики. А вы и ваша команда готовы?" — обратился Шумер к Трампу.

    Шумер настаивает на расследовании "связей Трампа с Россией" и "попыток России повлиять на выборы в США", которые в Москве опровергли. Шумер также добивается отставки генпрокурора Джеффа Сешнса на том основании, что тот встречался с российским послом Сергеем Кисляком и не упомянул об этой встрече на слушаниях в конгрессе.

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