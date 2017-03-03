Проект о предоставлении Киеву летального оружия внесен в конгресс США

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США предложил сохранить в оборонном бюджете на 2017 финансовый год статью о выделении средств Украине для приобретения оружия, однако за исключением ПЗРК.

Данная статья включена в законопроект о военных ассигнованиях, который будет рассмотрен палатой представителей в полном составе на следующей неделе.

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В документе идет речь о выделении Киеву 150 миллионов долларов. Как отмечается, эти средства "должны быть доступны министру обороны и госсекретарю (США) для предоставления помощи, подразумевающей подготовку, приобретение оборудования, смертоносного оружия оборонительного характера, поставок и услуг". Кроме того, как отмечается, это касается "разведывательной поддержки армии и силам национальной безопасности Украины".

Вместе с тем подчеркивается, что "никакие из этих фондов не могут использоваться для поставок систем ПЗРК".

Как отмечается, данные средства могут быть израсходованы до 30 сентября, то есть до окончания 2017 финансового года.

В целом законопроект предусматривает выделение на оборонные нужды США почти 578 миллиардов долларов. Как отмечается, это на 1,6 миллиарда больше, чем запрашивала администрация бывшего президента США Барака Обамы, а также на 5,2 миллиарда долларов больше аналогичного показателя 2016 года.

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Сейчас США оказывают военную помощь Киеву, но пока только в виде обмундирования и оборудования. Вопрос предоставления Киеву "летального вооружения" не раз поднимался, но Киев такого оружия так и не получил.

Ранее экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал в отставке Филип Бридлав поддержал отправку Киеву летального оборонительного оружия на фоне обострения ситуации в Донбассе.