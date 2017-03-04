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    В мире

    Пелоси ответила Трампу по поводу призыва расследовать ее "связь с РФ"

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    Трамп в пятницу предложил провести расследование в отношении Пелоси после статьи в СМИ. Раньше Трамп высказался за аналогичное расследование в отношении лидера демократов в сенате Чарльза Шумера.
    Нэнси Пелоси
    @NancyPelosi

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Лидер демократов в палате представителей американского конгресса Нэнси Пелоси обвинила президента США Дональда Трампа в некомпетентности в ответ на его призыв расследовать ее "связи с Россией".

    "Дональд Трамп не знает разницы между официальной встречей, которую снимает пресса, и закрытой секретной встречей, о которой солгал его генпрокурор под присягой", — написала Пелоси в своем официальном аккаунте в сети микроблогов Twitter.

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    Трамп в пятницу предложил провести расследование в отношении Пелоси после статьи в газете Politico. Как отмечалось в газете, Пелоси в недавнем интервью этому изданию солгала, что никогда не встречалась с послом РФ в США Сергеем Кисляком: Politico разыскала фотографию 2010 года, на которой Кисляк и Пелоси запечатлены за столом переговоров во время визита в Вашингтон Дмитрия Медведева, который тогда был президентом России. Чуть раньше Трамп высказался за аналогичное расследование в отношении лидера демократов в сенате Чарльза Шумера.

    Ранее на этой неделе газета Washington Post сообщила, что в 2016 году глава минюста США Джефф Сешнс дважды разговаривал с российским послом Кисляком. Сешнс в то время был сенатором США и поддерживал предвыборную кампанию Трампа. Сешнс не сообщил об этих разговорах, хотя такой вопрос ему задавали в ходе слушаний в январе в сенате, когда его кандидатура рассматривалась на пост главы минюста. На этом основании лидеры демократов в палате представителей и в сенате Пелоси и Шумер потребовали отставки генпрокурора. Сам Сешнс заявил, что не обсуждал с российскими представителями тему выборов. На слушаниях в сенате Сешнса спрашивали, как он отреагирует, если подтвердятся сообщения о контактах штаба Трампа с российским правительством. Он ответил, что не знает о подобных действиях и "не имел общения с русскими".

    Демократы сделали из этого вывод, что Сешнс солгал под присягой, поскольку все же встречался с Кисляком. Министерство юстиции США и Белый дом заявили, что Сешнс виделся с российским послом в качестве сенатора и члена комитета по вооруженным силам, а не сторонника Трампа. Таким образом, с точки зрения администрации, слова Сешнса в конгрессе не были неправдой.

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