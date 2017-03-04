наверх
04.03.201708:40
Курсы валют НБУ
  • EUR28.48- 0.15
  • USD27.09- 0.09
Рубрики
Ещё
    Культура

    Шварценеггер перестал вести шоу, где он сменил Трампа

    (обновлено: )93
    Дональд Трамп, который был ведущим шоу на протяжении 14 сезонов, критиковал Арнольда Шварценеггера на месте ведущего, а тот не оставался в долгу.
    Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Актер Арнольд Шварценеггер перестанет быть ведущим шоу "Кандидат", в котором он сменил в качестве телеведущего Дональда Трампа, сообщает Fox News со ссылкой на адвоката Шварценеггера.

    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria
    Слово Трампа. Новые векторы внутренней и внешней политики США

    Точные причины отставки не называются. Последний сезон шоу на NBC отличался плохими рейтингами и терял рекламодателей, уточняет канал.

    Трамп, который был ведущим шоу на протяжении 14 сезонов, критиковал Шварценеггера на месте ведущего, тот не оставался в долгу.

    В начале февраля, выступая на ежегодном завтраке с религиозными лидерами в Вашингтоне, Трамп призвал "молиться за Арнольда", потому что рейтинги шоу "улетели в трубу". Шварценеггер в ответ предложил Трампу поменяться работами, "чтобы люди наконец-то могли спать спокойно".

    Трамп до избрания президентом США был известен прежде всего как бизнесмен и шоумен.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Вручение подозрения Роману Насирову детективом НАБУ
    Насирову вручили подозрение, у него инфаркт
    Шахта "Степная" во Львовской области. Работа спасателей
    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа