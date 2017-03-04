Шварценеггер перестал вести шоу, где он сменил Трампа

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Актер Арнольд Шварценеггер перестанет быть ведущим шоу "Кандидат", в котором он сменил в качестве телеведущего Дональда Трампа, сообщает Fox News со ссылкой на адвоката Шварценеггера.

Точные причины отставки не называются. Последний сезон шоу на NBC отличался плохими рейтингами и терял рекламодателей, уточняет канал.

Трамп, который был ведущим шоу на протяжении 14 сезонов, критиковал Шварценеггера на месте ведущего, тот не оставался в долгу.

В начале февраля, выступая на ежегодном завтраке с религиозными лидерами в Вашингтоне, Трамп призвал "молиться за Арнольда", потому что рейтинги шоу "улетели в трубу". Шварценеггер в ответ предложил Трампу поменяться работами, "чтобы люди наконец-то могли спать спокойно".

Трамп до избрания президентом США был известен прежде всего как бизнесмен и шоумен.