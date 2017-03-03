Сешнс заявил, что на встрече с послом РФ обсуждал конфликт в Украине

КИЕВ, 3 фев – РИА Новости Украина. Генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс сообщил, что на встрече с послом РФ в США Сергеем Кисляком обсуждал вопросы терроризма и конфликта в Украине.

Выступая в четверг на пресс-конференции, он заявил, что инициатором встречи выступил посол РФ. В беседе принимали участие члены команды Сешнса, который в 2016 году занимал пост сенатора.

"Мы немного говорили о терроризме, как я помню, а потом внезапно возникла Украина, потому что накануне у меня в офисе был украинский посол", — сказал Сешнс.

Он добавил, что "не помнит, чтобы обсуждал какие-то политические вопросы".

Ранее в газете Washington Post появилась информация, что Сешнс в 2016 году дважды разговаривал с российским послом Сергеем Кисляком. Сешнс в то время был сенатором США и поддерживал предвыборную кампанию Дональда Трампа. При этом он не сообщил об этих разговорах, отвечая на соответствующий вопрос в ходе слушаний в январе в сенате по рассмотрению его кандидатуры на пост главы минюста. На этом основании лидеры демократов в палате представителей и в сенате Нэнси Пелоси и Чак Шуммер потребовали отставки генпрокурора. Сам Сешнс заявил, что не обсуждал с российскими представителями тему выборов.

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На слушаниях в сенате по утверждению его кандидатуры Сешнса спросили, как он отреагирует, если подтвердятся сообщения о контактах представителей штаба Трампа с российским правительством. "Я не знаю о каких-то подобных действиях. Меня называли представителем (Трампа) пару раз в этой кампании, и у меня не было общения с русскими, я не могу комментировать это", — ответил Сешнс.

Демократы делают из этого вывод, что Сешнс солгал под присягой, поскольку все же встречался с Кисляком. Министерство юстиции и Белый дом заявили, что Сешнс виделся с российским послом в качестве сенатора и члена комитета по вооруженным силам, а не сторонника Трампа. Таким образом, с точки зрения администрации, слова Сешнса в конгрессе не были неправдой.