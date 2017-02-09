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    В мире

    Сенат США утвердил Сешнса генеральным прокурором страны

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    Джефф Сешнс известен как правый консерватор, один из первых сторонников нынешнего президента Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании. Он выступал за ужесточение политики в отношении России.
    Джефф Сешнс
    wikipedia

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сенат США утвердил сенатора Джеффа Сешнса генеральным прокурором — главой министерства юстиции США, свидетельствуют результаты голосования.

    За кандидатуру Сешнса проголосовали 52 сенатора, против было 47, один воздержался.

    Бетси Девис
    ru.wikipedia.org
    О чем пишут в мире: новый министр образования США, раскол в ИГ

    Демократы (меньшинство в сенате) неоднократно пытались задержать утверждение Сеншса. Кроме того, самому Сешнсу пришлось идти на утверждение лишь после министра образования Бетси Девос, которая была утверждена на посту лишь большинством в один голос. Голос Сешнса, который до сегодняшнего дня был сенатором, требовался республиканцам, поскольку в его отсутствие Девос не смогла бы добиться утверждения.

    В ходе слушаний Сешнса неоднократно критиковали демократы, слушания прерывались протестами.

    Сешнс известен как правый консерватор, один из первых сторонников нынешнего президента Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании. Он выступал за ужесточение политики в отношении России.

    В структуру министерства входят, в частности, прокуратура и ряд спецслужб, крупнейшая из которых — ФБР.

    Сешнс родился в 1946 году, он избирался сенатором от Алабамы с 1996 года.

    Ранее сообщалось, что сенат конгресса США утвердил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря. За кандидатуру Тиллерсона проголосовали 56 сенаторов, против были 43, один не голосовал.

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