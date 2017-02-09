Сенат США утвердил Сешнса генеральным прокурором страны

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сенат США утвердил сенатора Джеффа Сешнса генеральным прокурором — главой министерства юстиции США, свидетельствуют результаты голосования.

За кандидатуру Сешнса проголосовали 52 сенатора, против было 47, один воздержался.

Демократы (меньшинство в сенате) неоднократно пытались задержать утверждение Сеншса. Кроме того, самому Сешнсу пришлось идти на утверждение лишь после министра образования Бетси Девос, которая была утверждена на посту лишь большинством в один голос. Голос Сешнса, который до сегодняшнего дня был сенатором, требовался республиканцам, поскольку в его отсутствие Девос не смогла бы добиться утверждения.

В ходе слушаний Сешнса неоднократно критиковали демократы, слушания прерывались протестами.

Сешнс известен как правый консерватор, один из первых сторонников нынешнего президента Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании. Он выступал за ужесточение политики в отношении России.

В структуру министерства входят, в частности, прокуратура и ряд спецслужб, крупнейшая из которых — ФБР.

Сешнс родился в 1946 году, он избирался сенатором от Алабамы с 1996 года.

Ранее сообщалось, что сенат конгресса США утвердил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря. За кандидатуру Тиллерсона проголосовали 56 сенаторов, против были 43, один не голосовал.