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    Экс-депутат Госдумы РФ Пономарев сообщил, где похоронят Вороненкова

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    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (57)

    (обновлено: )15503
    Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, проживающий в Украине, сообщил, что "близкие погибшего уже приняли решение, что похороны Дениса Вороненкова пройдут в Киеве".
    Убийство Дениса Вороненкова. Место происшествия
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Убитого в Киеве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова похоронят в столице Украины, сообщил бывший депутат ГД РФ Илья Пономарев.

    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Неоднозначная реакция политиков и экспертов РФ на убийство Вороненкова

    Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием.

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    Пономарев сообщил газете "Коммерсант", что "близкие погибшего уже приняли решение, что похороны Дениса Вороненкова пройдут в Киеве".

    Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

    После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против беглого экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

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