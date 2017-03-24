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    Происшествия

    Охранника Вороненкова пока не могут допросить из-за его состояния

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    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (60)

    (обновлено: )47801
    Как сообщил народный депутат Антон Геращенко, охранник экс-депутата Госдумы РФ, ранивший киллера и сам получивший ранение, находится в тяжелом, но контролируемом состоянии.
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве. Место происшествия
    УНИАН

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Раненый охранник экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова прооперирован, однако находится в тяжелом, но контролируемом состоянии, заявил народный депутат Украины ("Народный фронт"), член коллегии МВД Антон Геращенко.

    Первые секунды после убийства бывшего депутата Госдумы России Вороненкова в Киеве
    канал RT на русском youtube
    "Моего шефа убили". Первые секунды после расстрела Вороненкова в Киеве

    Денис Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием.

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    По словам Геращенко, охранника пока допросить не могут. "Есть достаточно большое количество свидетельств очевидцев, записей видеокамер, и свидетельство охранника будут тогда, когда ему будет удобно их давать в связи с состоянием здоровья", — сказал нардеп в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1".

    Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

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    После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против беглого экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

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