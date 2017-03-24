Хроника 23 марта: убийство Вороненкова, трагедия в Балаклее, миссия МВФ в Украине

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 23 марта, в центре Киева рядом с отелем "Премьер Палас", был застрелен бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Помимо этого на складе в Балаклее продолжаются взрывы, есть пострадавшие. Также накануне полиция установила личность совершившего теракт в Лондоне. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова

В четверг, 23 марта, в центре Киева рядом с отелем "Премьер Палас", был застрелен бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, сбежавший в Украину и согласившийся давать показания против экс-президента Виктора Януковича. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство".

В Украине начала работу техническая миссия МВФ

Техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ) в четверг начала работу в Украине, сообщило Министерство финансов. Накануне заседания совета директоров МВФ, которое было запланировано на понедельник, глава регионального представительства фонда ву Украине Жером Ваше сообщил о его переносе. По данным пресс-службы фонда, заседание отсрочено в связи с необходимостью "оценить влияние последних событий на программу сотрудничества".

БПП в Раде "обезглавили": Грынив ушел с должности главы фракции

Игорь Грынив оставил пост председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко", заявил замглавы фракции Сергей Березенко". В то же время о том, кто вместо него возглавит пропрезидентскую силу в парламенте, Березенко не рассказал. Не исключено, что то будет Ирина Геращенко (первый вице-спикер) или Ирина Луценко (замглавы фракции). Информация о том, что Грынив намерен уйти с поста главы фракции БПП в Верховной Раде начала появляться еще в феврале.

На складе в Балаклее продолжаются взрывы, есть пострадавшие

На территории военного арсенала в Балаклее в Харьковской области продолжают происходить взрывы различной интенсивности. По информации Минздрава, вследствие ЧП пострадала одна женщина. Из зоны возможного поражения эвакуировано около 20 тыс. человек. Пожарная техника пока не может безопасно добраться к эпицентру взрывов. В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По предварительным данным, причиной пожара стала диверсия.

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Рада отменила обязательное использование печатей

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг во втором чтении приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями (ФЛП). Законопроектом предлагалось исключить из законодательства требования об обязательном использовании печатей, независимо от их наличия у субъектов хозяйствования, а также возможность признания документа недействительным в связи с отсутствием оттиска печати.

У парламента митинговали артисты и "ждуны"

В четверг под Радой прошел митинг активистов Независимого профсоюза работников Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. По словам активистов, администрация оперного театра, опираясь на закон №955-8 решила перевести работников на контракты сроком на 1, 5 года. В процессе перевода на краткосрочные контракты 9 работников, членов Независимого профсоюза, потеряли работу. Они будут отстаивать свое право на труд в суде.

В Белоруссии задержаны 26 человек по делу о массовых беспорядках

Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии сообщил о задержании 26 человек по подозрению в подготовке вооруженных провокаций и массовых провокаций. По информации СМИ, задержанных активистов "Белого легиона" и "Молодого фронта" изъяли оружие, а также атрибутику УНА-УНСО и батальона "Азов". В КГБ также заявили, что "среди задержанных активистов "Белого легиона" — профессиональные боевики".

Организаторы предложили РФ транслировать выступление Самойловой

Европейский вещательный союз (EBU) предложил "Первому каналу" устроить спутниковую трансляцию выступления Юлии Самойловой, которой запретили въезд в Украину, чтобы она все же смогла принять участие в конкурсе Евровидение, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте конкурса. Позже Первый канал отказался от дистанционного участия Самойловой в конкурсе, к тому же на канале предложение союза назвали странным.

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В России приостановили работу "Свидетелей Иеговы"

Деятельность головной организации "Свидетелей Иеговы" в России приостановлена из-за экстремистской деятельности, сообщается на сайте Минюста РФ. Религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" теперь числится в списке общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена "в связи с осуществлением экстремистской деятельности". Окончательное решение о том, запрещать ли работу организации в России, Верховный суд РФ примет 5 апреля.

Полиция установила личность совершившего теракт в Лондоне

Полиция назвала имя совершившего теракт в Лондоне злоумышленника, им был выходец из графства Кент 52-летний Халид Масуд. Полиция сообщает, что Масуд был известен правоохранительным органам и ранее был судим за нападения, причинение тяжких телесных повреждений, владение оружием и нарушения общественного порядка. "Он не был судим за какие-либо преступления террористического характера", — говорится в сообщении.

В Бельгии водитель пытался задавить людей

Полиция бельгийского Антверпена задержала водителя автомобиля, попытавшегося наехать на пешеходов на торговой улице. По информации СМИ, инцидент произошел утром, когда неизвестный на автомобиле пытался задавить людей на торговой улице. Пешеходам удалось спастись, в погоню за злоумышленником бросились военные. Задержан один человек, о котором ничего не сообщается.

Каждый год 23 марта по инициативе Всемирной метеорологической организации (ВМО) под эгидой ООН проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день. Именно 23 марта 1950 года вступила в силу Конвенция Всемирной метеорологической организации, в которой было провозглашено образование Организации. Девизом праздника стали слова: "Погода, климат и вода в информационную эру".