Убийство Вороненкова: Матиос обещает найти мужество назвать вещи своими именами

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в расследовании убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова "есть новости", но он не имеет права их раскрывать; пока идет очень интенсивная работа, заявил прокурор.

"Работает очень интенсивно большая группа оперативников, Службы безопасности, Нацполиции. Новости есть, но я не имею права о них говорить, поскольку не являюсь прокурором в данном производстве… Как бы там ни было, мы все равно справимся с этой ситуацией и будем иметь мужество назвать вещи своими именами", — сказал Матиос во Львове в пятницу на брифинге, который транслировал телеканал "112. Украина".

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В ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны, который расположен у города Балаклея Харьковской области, возник пожар, который привел к детонации боеприпасов. Взрывы продолжаются и сейчас. Население из города и близлежащих сел эвакуируется — 20 тысяч человек уже переместили.