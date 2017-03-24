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    Убийство Вороненкова: Матиос обещает найти мужество назвать вещи своими именами

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (67)

    (обновлено: )87903
    Работает очень интенсивно большая группа оперативников, Службы безопасности, Нацполиции. Матиос заявил, что в расследовании убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова "есть новости", но он не имеет права их раскрывать.
    Анатолий Матиос. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в расследовании убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова "есть новости", но он не имеет права их раскрывать; пока идет очень интенсивная работа, заявил прокурор.

    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    mediaport
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    "Работает очень интенсивно большая группа оперативников, Службы безопасности, Нацполиции. Новости есть, но я не имею права о них говорить, поскольку не являюсь прокурором в данном производстве… Как бы там ни было, мы все равно справимся с этой ситуацией и будем иметь мужество назвать вещи своими именами", — сказал Матиос во Львове в пятницу на брифинге, который транслировал телеканал "112. Украина".

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    В ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны, который расположен у города Балаклея Харьковской области, возник пожар, который привел к детонации боеприпасов. Взрывы продолжаются и сейчас. Население из города и близлежащих сел эвакуируется — 20 тысяч человек уже переместили.

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