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Мощный взрыв в Балаклее с высоты птичьего полета
09:58
24.03.2017
(обновлено:
09:59 24.03.2017
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Канал Oleksii Tamrazov на youtube
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Теги:
Места
Балаклея
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