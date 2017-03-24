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    Мощный взрыв в Балаклее с высоты птичьего полета

    (обновлено: )32220
    Канал Oleksii Tamrazov на youtube
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