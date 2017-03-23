Балаклея, пожар на крупнейшем складе боеприпасов в Украине: хроника и версии

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РИА Новости Украина

По информации ряда СМИ, в этом городе расположен крупнейший в Украине склад боеприпасов. Жертв, по имеющимся данным, нет, население Балаклеи эвакуируется. По мнению украинских властей, причиной инцидента стала диверсия.

Взрывы продолжаются

Как сообщило министерство обороны Украины, пожар начался на площадках базы вооружения в 02:45.

"Принимаются все меры по локализации и тушению пожара на месте. Сейчас причины происшествия уточняются. Развернут штаб тушения пожара", – говорится в сообщении.

Всего на складе хранятся 138 тысяч тонн боеприпасов, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Общая площадь арсенала – 368 гектаров и 138 тысяч тонн боеприпасов… Готовится к вылету БПЛА для установления реальных объемов пораженных взрывами площадей арсенала", – написал он на своей странице в Facebook.

При этом, как сообщила ГСЧС, на территории военного склада продолжаются "взрывы разной интенсивности".

"Движение пассажирского транспорта по железнодорожной станции Балаклея приостановлено и организовано по резервной схеме", – говорится в сообщении ведомства.

Эвакуация и зона безопасности

В связи с пожаром население Балаклеи эвакуируется.

"Первая волна эвакуации завершилась. Автобусами эвакуирована основная часть населения. Сейчас автобусы возвращаются, чтобы эвакуировать остальных. Сейчас специалисты обходят дома и проверяют, кто остался", – сообщили в районной администрации Балаклеи.

"По состоянию на 07:30 23 марта продолжается эвакуация населения: из села Вербовка эвакуированы 2700 человек в село Пришиб (16 км от Балаклеи). В селе Яковенково – 806 человек населения в Волохов Яр (20 км от Балаклеи). Из города Балаклея эвакуированы 16317 человек", – уточнили в госслужбе Украины по ЧС.

В Харьковской области развернуты эвакуационные пункты.

"Открыты два эвакуационных пункта – в районном доме культуры и средней общеобразовательной школе. Продолжается эвакуация жителей населенных пунктов, прилегающих к базе вооружения", – заявил Генштаб Украины.

Кроме этого, вокруг Балаклеи устанавливается зона безопасности.

Twitter @CleanAuthoritie Ситуация в Балаклее

"От места детонации путем блокирования организована условная семикилометровая граница зоны опасности разлета боеприпасов", – написал главный военный прокурор Украины в Facebook.

Жертв нет

Данных о жертвах в результате взрывов, по словам представителей властей, нет.

"Пока информация к нам ни от каких служб не поступала, докладывают, что пока без жертв", — сказали в районной администрации Балаклеи.

Это подтвердил и главный военный прокурор Украины.

"Данных о человеческих жертвах нет", – написал Матиос.

Диверсия?

Он также сообщил, что причиной пожара, по предварительной информации, стала диверсия.

"По предварительным данным (теперь уже по результатами следственных действий) военного прокурора Харьковского гарнизона,… в результате диверсии сегодня ночью в 03.02 на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152 миллиметров) вблизи города Балаклея в Харьковской области произошел взрыв (возник пожар), что вызвало детонацию боеприпасов", – написал Матиос на своей странице в Facebook.

Примечательно, что этот склад боеприпасов уже пытались поджечь в 2015 году.

"Хочу отметить, что в декабре 2015 года была попытка поджога этой базы, скидывались зажигательные заряды", – сказал замначальника управления связей с общественностью вооруженных сил Украины Юзеф Венскович в эфире телеканала "112 Украина".

Косвенно украинские власти дали понять, откуда, по их мнению, могла прийти диверсия. Как заявил Матиос, в связи с пожаром в Балаклее "государственной пограничной службой ужесточен режим пограничного контроля на восточно-южном направлении".

Пресс-служба ГСЧС Взрыв на складе арсенала в Харьковской области

Небо закрыто

Для тушения пожара в район Балаклеи направлены пожарные поезда "Укрзализныци".

По словам замглавы министерства инфраструктуры Юрия Лавренюка, при необходимости "УЗ" готовы предоставить поезда для эвакуации населения, однако пока таких запросов не поступало.

Тем временем, государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") временно приостановило полеты авиации в радиусе 40 километров от места пожара.

"Лавренюк сообщил, что "Украэрорух" временно закрыл небо в радиусе 40 километров от места пожара", — сообщается в четверг на сайте министерства.