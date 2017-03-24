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    Балаклея. Полиция усиленно патрулирует опустевший город

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (53)

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    В Нацполиции сообщили, что функционируют 16 полицейских постов, которые обеспечивают выезд жителей из города. Они также перекрывают движение на въезд в Балаклею.
    Канал на Youtube Национальной полиции Украины

    Большинство жителей города Балаклея Харьковской области, где продолжается масштабный пожар на одном из крупнейших в Украине военных складов, эвакуировали. Город круглосуточно патрулируют около 600 правоохранителей: по 300 полицейских и бойцов Нацгвардии.

    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    mediaport
    Взрывы в Балаклее. Население покидает город

    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения.

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    Как сообщили в Нацполиции, функционируют 16 полицейских постов, которые обеспечивают выезд жителей из города. Они также перекрывают движение на въезд в Балаклею.

    "Правоохранители работают, чтобы не допустить случаев мародерства. Кроме того, полиция призывает граждан в случае необходимости – обращаться в полицию за помощью", — говорится в сообщении. 

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ликвидация пожара в Балаклее может затянуться на неделю.

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