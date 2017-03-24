Балаклея. Полиция усиленно патрулирует опустевший город

Большинство жителей города Балаклея Харьковской области, где продолжается масштабный пожар на одном из крупнейших в Украине военных складов, эвакуировали. Город круглосуточно патрулируют около 600 правоохранителей: по 300 полицейских и бойцов Нацгвардии.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения.

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Как сообщили в Нацполиции, функционируют 16 полицейских постов, которые обеспечивают выезд жителей из города. Они также перекрывают движение на въезд в Балаклею.

"Правоохранители работают, чтобы не допустить случаев мародерства. Кроме того, полиция призывает граждан в случае необходимости – обращаться в полицию за помощью", — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ликвидация пожара в Балаклее может затянуться на неделю.