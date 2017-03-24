Взрывы в Балаклее: есть вопросы по пожарной безопасности – Квашук

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В четверг, 23 марта, ночью на самом большом военном складе Украины — в Балаклее Харьковской области произошел пожар.

Взрывы танковых и артиллерийских снарядов не прекращаются до сих пор. Сейчас боеприпасы детонируют примерно на половине территории военного склада. Из Балаклеи и близлежащих сел продолжают вывозить людей.

В связи с пожаром на складе СБУ открыла два уголовных производства — по статье "Диверсия" и по статье "Небрежное отношение к военной службе".

Кстати, склады в Балаклее — не первые. В целом, начиная с 2003 года, в Украине на военных складах произошло девять пожаров.

Почему чрезвычайные ситуации на военных складах повторяются, в эфире радиостанции Голос Столицы объяснил экс-заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Василий Квашук.

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(текст публикуется на языке оригинала)

З огляду на досвід минулих пожеж, якого ступеню складності ситуація зараз у Балаклії? Як довго може тривати детонація боєприпасів, враховуючи, що площа пожежі збільшується?

— Пожежа надзвичайно складна, і ситуація надзвичайно складна у зв’язку з тим, що це є найбільший арсенал боєприпасів Міноборони, і найбільшу площу займає – 386 гектарів, і кількість боєприпасів, яка знаходиться – 138 тисяч тон. Боєприпаси – це снаряди до артилерійських установок, до мінометів, і вони на великий радіус можуть розлітатись і приносити чимало проблем після вибуху – це осколки, це пожежі та інші вражаючі фактори. Загасити цю пожежу буде складно і, звичайно, за день-два вона не буде загашена. Я думаю, що після того як інтенсивність вибухів на арсеналі призупиниться, хоча б дві-три годинки буде без вибухів, тоді можна буде приступати до гасіння пожежі. У першу чергу, це будуть з повітря здійснювати наші вертольоти, пожежні літаки можуть залучатись до гасіння пожежі, а також бронетехніка, яка є в наявності в Міноборони.

Які умови мають передувати гасінню? Ви казали, щоб не вибухали снаряди хоча б пару годин. За яких умов це може статись?

— Ведеться постійне спостереження, і сьогодні вже було здійснено два обльоти в повітрі над арсеналом. Ведеться спостереження, і здійснюється облік вибухів. Зараз кількість вибухів значно зменшилась, і проходять поодинокі вибухи.

Мабуть, знадобиться дуже багато часу, щоб хоча б локалізувати ті найбільші осередки? Скільки часу потрібно, щоб почати основні роботи? Прем’єр каже, від трьох до семи днів. Це так?

— Скоріш за все, що так воно і буде, але я хочу повідомити, що зараз наші пожежні рятувальники, які прибули на місце надзвичайної ситуації, вже зараз приступили до гасіння локальних пожеж, які знаходяться на відстані п’яти-семи кілометрів і ближче навіть до епіцентру вибуху, а також проводять розмінування основних доріг, по яких буде здійснюватись підведення наших пожежних автомобілів, по яких буде здійснюватись підхід також бронетехніки пожежної для гасіння пожежі.

З 2003 року сталось на військових складах дев’ять пожеж. Чому це відбувається? Що призводить до пожеж?

— Призводить халатність керівників, які відповідають за стан пожежної безпеки на арсеналах та складах боєприпасів. Тепер ще є прийнята інструкція в Міноборони про організацію обліку, зберігання боєприпасів. Там чітко прописано, як повинні зберігатись боєприпаси: у закритих приміщеннях, у відкритих приміщеннях, яка висота складу повинна бути для того, щоб максимально зменшити обсяг підривів, тобто розділити базу боєприпасів на такі ділянки. Інші правила – обов’язково боєприпаси, тобто сам снаряд, він повністю заряджений, тобто підривник, який є, його вилучають, і він знаходиться окремо, як правило, у підземних сховищах. Це все зменшує значно ризики виникнення пожежі і вибухів на складах.

26 грудня 2015 року Генштаб повідомляв про спробу диверсантів підпалити склад боєприпасів у Балаклії. А буквально на днях керівництво цього військового складу отримало попередження про можливі диверсії. Так, чому не змогли убезпечитися, що недопрацювали?

— Я переконаний у тому, що дійсно недопрацювали, тому що якщо є такі повідомлення, то подвоюється охорона, подвоюється спостереження за об’єктом, вводяться додаткові заходи з підвищення готовності до ліквідації пожежі, і якщо навіть виникло щось подібне, то негайно треба вживати заходів, щоб ліквідувати цю пожежу в момент загоряння. Для цього проходить чергування, для того зменшуються будь-які можливості виникнення пожежі. Хочу сказати, що я безпосередньо був на цьому складі, арсеналі боєприпасів, він розташований на окраїні міста Балаклія, і не виключаю, що окремим фактором може бути, скажімо так, горіння трави, яка є поряд, можливі і диверсанти, які пробрались.

Ранее специальный корреспондент Юрий Ларин рассказал в эфире Голоса Столицы, что большинство людей самостоятельно эвакуировались из Балаклеи близлежащих городов еще ночью.

А политический эксперт Сергей Быков в эфире заявил, что катастрофа, произошедшая на складах боеприпасов в Харьковской области, не приведет к отставке главы МВД Арсена Авакова.