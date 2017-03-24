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    Происшествия

    Взрывы в Балаклее: появились первые жертвы

    (обновлено: )14110
    Эвакуация населения в Балаклее
    dsns.gov.ua

    РИА НОВОСТИ

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