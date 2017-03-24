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Взрывы в Балаклее: появились первые жертвы
10:16
24.03.2017
(обновлено:
10:22 24.03.2017
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dsns.gov.ua
РИА НОВОСТИ
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