Взрывы в Балаклее. Эксперт: трагедии не избежать

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

По факту пожара на складах в Балаклее Харьковской области открыто два уголовных производства – халатность и диверсия. Взрывы продолжаются, как и эвакуация людей.

Глава Харьковской ОГА Юлия Светличная сообщила, что уже эвакуировано около 20 тысяч человек в пятикилометровой зоне опасности.

Тушение пожара, по последней информации главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, пока невозможно из-за того, что боеприпасы на арсенале продолжают взрываться.

Как охраняются склады боеприпасов в Украине, почему произошел сбой и кто за это должен ответить, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал военный эксперт Олег Стариков.

"Я могу точно сказать достоверные данные, которые у меня есть. Первое — арсенал, по заявлению военного прокурора, он сказал, что охраняет сто человек, караул. Так вот, караул это ВОХРовцы. Это "дядя Вася", который с берданкой стоит. Это у нас арсеналы и склады так охраняются везде. После трагедии в Сватово ничего не поменялось. И Минобороны, я так понял, не отдало приказ для того, чтобы что-то изменить, вместо ВОХРовцев, а это 60-70-летние дядечки, которые уволились и надо же где-то работать, они этим занимаются.

Второе — там находятся боеприпасы всей номенклатуры. Сейчас взрываются боеприпасы, самое страшное, не дай Бог, если там где-то будут боеприпасы от "Градов". Вот "Грады" начнут летать. Они будут не детонировать, они будут зажигаться и будут летать. Вот это будет опасно и покроется вся территория этого склада. Матиос показывал, что правый верхний угол загорелся, а если "Грады" будут летать, будет очень опасно.

dsns.gov.ua Эвакуация населения в Балаклее

Этот склад — это самый большой склад-арсенал, самый большой склад Европы. В советское время он был второй, а сейчас это первый, 65-ый арсенал ГРАУ, это самый большой склад ракетно-артиллерийского вооружения, который есть в Европе. И прогнозировать ущерб невозможно, потому что никто не может спрогнозировать, потому что неизвестно, когда оно детонировать перестанет. Так что сейчас будем смотреть, что будет.

ДРГ или не ДРГ, можно все говорить, это сейчас вилами по воде писано. Но что я хочу сказать, что система контрразведывательных мер по обеспечению сохранности оружия и боеприпасов, которые хранятся на данном арсенале, дала сбой. То есть, выводы… Должен быть наказан не какой-то дядя Вася и какой-то опер, который находится на данном арсенале, а тут необходимо укреплять кадровый состав всей вертикали, которая есть, от опера до руководства военной контрразведки".

Ранее глава Змеевского районного совета Татьяна Тимофеева сообщила в эфире "ГС", что паники среди жителей Балаклеи нет, но многие люди, выехав из города на авто, останавливаются на трассе и не понимают, что им дальше делать.

Политический эксперт Сергей Быков в эфире "ГС" заявил, что катастрофа, произошедшая на складах боеприпасов в Харьковской области, не приведет к отставке главы МВД Арсена Авакова.