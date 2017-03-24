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    Происшествия

    Саперы начали разминирование территории возле арсенала в Балаклее

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (57)

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    На место происшествия прибыли силы инженерно-саперных подразделений вооруженных сил Украины. Сейчас они начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением, и находятся в готовности к разминированию территории складов
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    mediaport

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Интенсивность взрывов на военных складах в Харьковской области значительно уменьшилась, началось разминирование прилегающей территории, сообщается в пятницу на сайте Минобороны Украины.

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    "По состоянию на 08.00 24 марта интенсивность взрывов на месте чрезвычайного происшествия в Балаклее значительно уменьшилась", — говорится в сообщении Минобороны.

    По данным ведомства, в пятницу была проведена авиационная разведка местности для выявления очагов пожара, а также инженерная разведка.

    "На место происшествия прибыли силы инженерно-саперных подразделений вооруженных сил Украины. Сейчас они начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением, и находятся в готовности к разминированию территории складов", — говорится в сообщении министерства.

    Смотрите также: Взрыв на складе боеприпасов в Балаклее: фото очевидцев

    В ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны, который расположен у города Балаклея Харьковской области, возник пожар, который привел к детонации боеприпасов. Взрывы продолжаются и сейчас. Население из города и близлежащих сел эвакуируется — 20 тысяч человек уже переместили.

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