Фейерверк боевыми. Ликвидация пожара в Балаклее займет неделю

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РИА Новости Украина

Серьезный пожар, который произошел в ночь на четверг на украинском военном складе в городе Балаклея Харьковской области, до сих пор не ликвидирован: тушению мешают разрывы боеприпасов, снаряды разлетаются на один-два километра.

Жертв, по имеющимся данным, нет, ранения получили двое. Население Балаклеи эвакуируют. Минобороны Украины обвинило ДНР и ЛНР в причастности к произошедшему, в самопровозглашенных республиках обвинения отвергли. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что на склады было сброшено с летательного аппарата средство, которое, возможно, привело к взрыву. По мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, ликвидация пожара потребует 3-7 дней.

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Как сообщило министерство обороны Украины, пожар начался на площадках базы вооружения в 02:45. Всего на складе хранятся 138 тысяч тонн боеприпасов, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. "Общая площадь арсенала — 368 гектаров", — написал он на своей странице в Facebook, уточнив, что там находятся 138 тысяч тонн боеприпасов.

По словам министра обороны Украины Степана Полторака, боеприпасы разлетаются на один-два километра от места пожара.

Он также заявил, что информация о числе и характере боеприпасов на горящем складе не может раскрываться, поскольку это информация с ограниченным доступом. Однако, по его словам, на сегодня этот склад нельзя назвать самым большим на Украине.

"У нас до начала ведения боевых действий (в Донбассе — Ред.) было несколько таких баз, которые были наибольшими в Украине… но мы приняли соответствующие меры, оружие и техника, которые там находились, были рассредоточена по всем нашим базам и складам. Поэтому я бы не давал так категорически формулировку, что это самая большая база в Украине", — сказал Полторак.

Он также заявил, что вооруженные силы страны имеют достаточный запас оружия, ущерба обороноспособности страны из-за пожара нет.

В зоне возможного поражения взрывами проживают около 35 тысяч человек, эвакуированы 20 тысяч. Движение на дорогах в Харьковской области ограничено.

Жертв, по имеющимся данным, нет. Два человека получили ранения, сообщил в четверг телеканал "112 Украина". Как уточнило областное управление Национальной полиции Украины, женщину с осколочными ранениями доставили в больницу из района в Харьковской области, где горит склад боеприпасов.

Украинские власти уже назвали причастных, по их мнению, к пожарам.

"В первую очередь, это могут быть те, кто помогает террористическим группировкам, которые на сегодня выполняют боевые задачи", — сказал министр, отвечая на вопрос о том, кто может быть причастен к диверсии. "Ну и, конечно же, представители террористических группировок ЛНР и ДНР", — заявил Полторак.

В самопровозглашенной Луганской народной республике отвергли обвинения в диверсии на складе боеприпасов в Харьковской области, заявили, что украинские военные сами подожгли склады.

"ВСУ продавали боеприпасы и, узнав о прибытии заместителя министра обороны Украины по вооружению генерала Павловского, с целью скрыть факты масштабных недостач, руководство склада организовало диверсию по подрыву данного склада", — заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики также отвергли причастность к пожару.

По данным главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, очевидцы сообщили, что перед началом пожара на складах боеприпасов в Харьковской области слышали звук, похожий на гул беспилотных летательных аппаратов.

"По допросу лиц суточного наряда… перед взрывом наблюдался гул летательного аппарата, похожий на полет беспилотного летательного аппарата. После этого в двух местах на одной из площадок произошли взрывы", — заявил Матиос на брифинге.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что установлены свидетели, которые видели, что на склады боеприпасов было сброшено с летательного аппарата средство, которое возможно, привело к взрыву.

"Установлены свидетели, которые видели, как на склады 65-го арсенала с летательного аппарата сбросили средство, которое инициировали позднее взрывы и детонацию. Больше сказать, к сожалению, не могу, потому что у меня нет разрешения следователя на разглашение", — сказал Грицак в четверг на пресс-конференции.

Президент Украины Петр Порошенко считает неслучайным, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова произошло в один день с взрывами на складе боеприпасов в Харьковской области, написал в четверг на странице в Facebook его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

"Считаю неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее в Харьковской области", — цитирует слова Порошенко его пресс-секретарь.

Для тушения пожара в район Балаклеи направлены пожарные поезда "Украинских железных дорог" ("Укрзализныци").

По словам замглавы министерства инфраструктуры Юрия Лавренюка, при необходимости "Украинские железные дороги" готовы предоставить поезда для эвакуации населения, однако пока таких запросов не поступало.

Тем временем Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") временно приостановило полеты авиации в радиусе 40 километров от места пожара. Запрет будет действовать до 23.59 23 марта, дополнительное решение примут по мере необходимости.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что на ликвидацию пожара потребуется 3-7 дней.

"Мы видим сегодня, что поражено около половины самого арсенала, мы видим, что нам необходимо (для ликвидации последствий взрывов и пожара — Ред.) еще несколько дней, от трех до семи…", — сказал Гройсман на брифинге в четверг.