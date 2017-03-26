Порошенко уволил Кивалова из Венецианской комиссии

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности члена Венецианской комиссии Сергея Кивалова, его место занял основатель Украинской юридической фундации, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины Сергей Головатый.

Соответствующие указы появились на сайте главы государства в субботу, но датированы 16 марта.

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"Уволить: Кивалова Сергея Васильевича — от исполнения обязанностей члена Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) в связи с окончанием срока полномочий", — сказано в указе.

Ранее Головатый занимал должность заместителя Кивалова в Венецианской комиссии.

В октябре прошлого года председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил, что политическая коррупция в Украине после Евромайдана уменьшилась, однако судебная остается актуальной.