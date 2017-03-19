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    Арсенал тяжелого вооружения, обнаруженный СБУ в Запорожской области

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    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве (472)

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    СБУ обнаружила огромный тайник с оружием в Запорожской области
    СБУ обнаружила огромный тайник с оружием в Запорожской области
    СБУ обнаружила огромный тайник с оружием в Запорожской области
    СБУ обнаружила огромный тайник с оружием в Запорожской области
    СБУ обнаружила огромный тайник с оружием в Запорожской области
    СБУ обнаружила огромный тайник с оружием в Запорожской области
    СБУ обнаружила огромный тайник с оружием в Запорожской области
    СБУ обнаружила огромный тайник с оружием в Запорожской области
    СБУ обнаружила огромный тайник с оружием в Запорожской области
    Служба безопасности Украины
    СБУ обнаружила огромный тайник с оружием в Запорожской области
    СБУ обнаружила огромный тайник с оружием в Запорожской области
    Служба безопасности Украины
    СБУ обнаружила огромный тайник с оружием в Запорожской области
    СБУ обнаружила огромный тайник с оружием в Запорожской области
    Служба безопасности Украины
    СБУ обнаружила огромный тайник с оружием в Запорожской области
    СБУ обнаружила огромный тайник с оружием в Запорожской области
    Служба безопасности Украины
    СБУ обнаружила огромный тайник с оружием в Запорожской области
    СБУ обнаружила огромный тайник с оружием в Запорожской области
    Служба безопасности Украины
    СБУ обнаружила огромный тайник с оружием в Запорожской области
    СБУ обнаружила огромный тайник с оружием в Запорожской области
    Служба безопасности Украины
    СБУ обнаружила огромный тайник с оружием в Запорожской области
    СБУ обнаружила огромный тайник с оружием в Запорожской области
    Служба безопасности Украины

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    СБУ обнаружила огромный тайник с оружием в Запорожской области

    Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с ПЗРК и гранатометами в Запорожской области, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

    Смотрите также: Крупнейший арсенал оружия в ангаре предприятия в Запорожской области

    "Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили в селе рядом с областным центром большой арсенал оружия и боеприпасов", — сообщила пресс-служба.

    По информации ведомства, во время обыска ангара одного из предприятий правоохранители изъяли противовоздушный зенитный ракетный комплекс, 124 гранатомета РПГ-26, 50 противотанковых гранатометов РПГ-7, 87 зарядов к подствольному гранатомету, 18 гранат РГД-5, 21 мину калибра 82 мм. В ангаре также находилось 30 минометных взрывателей МД5, 240 дымовых гранат РДГ-2Б, шесть дымовых шашек УДШ, большое количество патронов и взрывчатки.

    Правоохранители по данному факту возбудили уголовное дело с квалификацией "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Силовики предпринимают действия по установлению причастных к хранению оружия.

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