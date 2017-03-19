наверх
19.03.201703:05
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.38
  • USD26.98+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    СБУ обнаружила огромный тайник с оружием в Запорожской области

    Тема:

    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве (471)

    72
    По информации СБУ, во время обыска ангара одного из предприятий изъяты противовоздушный зенитный ракетный комплекс, 124 гранатомета РПГ-26, 50 противотанковых гранатометов РПГ-7, 87 зарядов к подствольному гранатомету, 18 гранат РГД-5, 21 мину калибра 82 мм.
    СБУ обнаружила огромный тайник с оружием в Запорожской области
    Служба безопасности Украины

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили тайник с ПЗРК и гранатометами в Запорожской области, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

    Оружие и боеприпасы, изъятые у участников блокады в Донбассе
    ГУ НП Украины в Донецкой области
    Блокада Донбасса. Полиция изъяла арсенал оружия в Кривом Торце

    Смотрите также: Со скидкой, по акции, в нагрузку. Украина – супермаркет оружия

    "Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили в селе рядом с областным центром большой арсенал оружия и боеприпасов", — сообщила пресс-служба.

    По информации ведомства, во время обыска ангара одного из предприятий правоохранители изъяли противовоздушный зенитный ракетный комплекс, 124 гранатомета РПГ-26, 50 противотанковых гранатометов РПГ-7, 87 зарядов к подствольному гранатомету, 18 гранат РГД-5, 21 мину калибра 82 мм. В ангаре также находилось 30 минометных взрывателей МД5, 240 дымовых гранат РДГ-2Б, шесть дымовых шашек УДШ, большое количество патронов и взрывчатки.

    Правоохранители по данному факту возбудили уголовное дело с квалификацией "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Силовики предпринимают действия по установлению причастных к хранению оружия.

    Служба безопасности Украины
    СБУ обнаружила огромный тайник с оружием в Запорожской области

    Ранее сообщалось, что киевские полицейские во время досмотра обнаружили у военнослужащего — 24-летнего уроженца Сумской области — арсенал боеприпасов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    В Ровенской области копатели янтаря перекрыли международную трассу
    Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Роман Насиров после выхода из СИЗО
    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Политолог Николай Спиридонов. Архивное фото
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    "Сбербанк" в Тернополе
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ